Francia iba perdiendo 0-1 en el duelo ante Bélgica el lunes por la noche en el minuto 60, cuando el seleccionador Zinedine Zidane decidió: era el momento de Michael Olise. Tras el posterior empate de Desire Doue, la superestrella de 24 años del Bayern firmó dos goles y una asistencia en diez minutos, y al final Francia ganó 4-1.

Con ello, Olise estableció varias marcas. Ahora es el primer jugador de la historia que registra diez asistencias con la selección francesa en un año natural. Y el primer futbolista que participó directamente en al menos un gol en cada uno de sus primeros cuatro partidos con un nuevo seleccionador. En total, Olise intervino en seis de los siete goles que ha marcado hasta ahora el equipo de Zidane. Tras 29 partidos internacionales con Francia, suma once goles y doce asistencias.

En esta ventana internacional, la Equipe Tricolore logró dos victorias ante Bélgica, una contra Turquía y un empate frente a Italia. De este modo, el equipo de Zidane lidera con autoridad su grupo de la Nations League.

¿Qué opciones tiene Michael Olise de ganar el Balón de Oro?

Cuando Michael Olise terminó su obra ante Bélgica, los aficionados en el Stade de France corearon con fuerza: "¡Olise, Balón de Oro! ¡Olise, Balón de Oro!" Preguntado por ello en la posterior entrevista televisiva, Olise sonrió y respondió: "No tengo nada que decir al respecto". El seleccionador Zidane tampoco quiso pronunciarse de forma concreta sobre la petición de los aficionados. "Lo que hace es simplemente extraordinario", se limitó a decir Zidane.

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El Balón de Oro se entregará el 26 de octubre en el London Palladium Theatre. Los favoritos son el campeón del mundo español Lamine Yamal, del Barcelona, y el goleador inglés Harry Kane, del Bayern. A Olise solo se le conceden opciones de outsider. Por cierto, sus actuaciones actualmente sobresalientes, incluida la exhibición ante Bélgica, no influyen en la edición de este año del Balón de Oro, ya que el periodo de evaluación terminó con la final del Mundial.

Olise regresa ahora al Bayern, con el que visitará al Augsburgo el próximo sábado en la Bundesliga. Sus actuaciones con el conjunto muniqués en lo que va de temporada han sido tan espectaculares como con la selección. En sus primeros siete partidos oficiales ha firmado ocho goles y cuatro asistencias.