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La Allsvenskan sueca se acerca a su desenlace, y eso se notó el domingo en el duelo entre el aspirante al título IK Sirius y Djurgårdens IF. A falta de dos jornadas, Sirius necesitaba ganar para mantener la presión sobre Hammarby IF y, curiosamente, contó con el apoyo de los aficionados del Djurgårdens. Todo se debe a la enorme rivalidad entre Djurgårdens y Hammarby, que comparten ciudad y estadio.

El Djurgårdens ocupa actualmente el tercer puesto de la Allsvenskan y, aunque el título ya está fuera de su alcance, el equipo de Estocolmo sigue luchando por clasificarse para competiciones europeas. En Suecia, los tres primeros obtienen plaza europea.

Con BK Häcken como gran rival por ese tercer puesto, ambos equipos tienen 52 puntos, una victoria le habría venido especialmente bien al Djurgårdens. Kristian Lien tuvo una ocasión temprana para adelantarlo, pero el noruego disparó muy desviado.

Sin embargo, su costoso fallo no provocó enfados en la grada visitante. Al contrario: el fallo de Lien se celebró como si el balón hubiera acabado en la red.

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Al filo del descanso, Sirius se puso 1-0 por delante gracias a un gol de Matthias Nartey, el jugador de 22 años nacido en Leeuwarden que dejó el SC Cambuur a mediados de 2025 para emprender una aventura escandinava.

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El gol de Nartey no solo lo celebraron los eufóricos seguidores de Sirius, sino también los del Djurgårdens, situados detrás de la portería en la que marcó.

No hubo más goles en la segunda mitad, por lo que Sirius logró una victoria que podría ser decisiva en la lucha por el título. El club de Uppsala, relativamente pequeño, nunca se ha proclamado campeón, pero podría hacerlo la próxima semana.

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Sin embargo, todavía no hay nada decidido. Tras 29 de las 30 jornadas, Sirius suma 61 puntos y tiene una diferencia de goles de +24. Hammarby tiene tres puntos menos, pero también ha disputado un partido menos y cuenta, además, con una diferencia de goles mucho mejor: +37.

Así, parece que Sirius, que visitará al IFK Göteborg el próximo domingo en la última jornada, debe esperar que Hammarby se deje puntos en alguno de sus dos últimos partidos. Este equipo recibirá al Göteborg el lunes por la noche y visitará el domingo al Västerås SK, situado en la zona alta de la tabla.