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Oliver Edvardsen dejó una pésima impresión entre los aficionados del Ajax este domingo por la tarde. El delantero tuvo una entrada desastrosa en el Clásico ante el Feyenoord (1-1) y está recibiendo duras críticas en las redes sociales. El entrenador Míchel Sánchez tampoco se libra de ellas por dejar a Abdellah Ouazane en el banquillo durante todo el partido.

El Ajax empezó muy bien en De Kuip, donde Julian Brandt abrió el marcador a los cuatro minutos tras un pase de Steven Berghuis. Pocos minutos después llegó el empate: Luciano Valente aprovechó un pase erróneo del centrocampista alemán.

El conjunto de Ámsterdam pasó muchos apuros ante el Feyenoord tras el descanso y tuvo que agradecer a Maarten Paes que los de Róterdam no se adelantaran. El portero detuvo un penalti de Nacho Ferri poco después de la hora de juego y, en el minuto 74, Míchel hizo su último cambio.

El técnico español retiró a Brandt y dio entrada a Edvardsen. La decisión sorprendió de inmediato a la afición del Ajax, que habría preferido que Ouazane tuviera la oportunidad de destacar en De Kuip.

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Edvardsen no hizo nada por darle la razón a su entrenador. El noruego echó a perder un prometedor contraataque del Ajax con un control desastroso y, poco después, mandó un lanzamiento de falta directamente fuera por la banda.

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«¿Cómo puedes controlar tan mal el balón en una situación así? Ouazane habría hecho algo con él», escribió un aficionado frustrado en X. Otro espectador fue especialmente duro con el delantero: «Edvardsen es una auténtica parodia de futbolista del Ajax».

También en Ajax Showtime llueven las críticas a la actuación del noruego tras salir del banquillo. «Edvardsen va camino de firmar la peor actuación de un suplente esta temporada, después de la de Amrabat contra el Twente», señaló un usuario.

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El hecho de que Míchel tuviera en el banquillo a un jugador de calidad técnica como Ouazane no hace más que aumentar la frustración de muchos aficionados. «De verdad que no entiendo que no haya sacado a Ouazane. Ellos se están cansando, necesitas a alguien capaz de hacer una jugada individual arriba y metes a Edvardsen, que es un trabajador», escribió un seguidor del Ajax.

Muchos aficionados tienen la sensación de que Míchel se conformó con un punto en Róterdam por sus decisiones con los cambios. «Ahora Edvardsen en lugar de Ouazane. Este entrenador no quiere ganar hoy», se leyó en X, mientras que otro usuario escribió: «Nunca aceptaría que prefiriera a Edvardsen antes que a Ouazane».

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También en Ajax Showtime los aficionados se preguntan por qué el joven talento no tuvo minutos en el Clásico. «¿Qué ha hecho mal Ouazane para no entrar?», preguntó un seguidor.