La AFE se pone del lado de los jugadores del Barcelona y habla de "graves incumplimientos"

Comunicado de AFE respecto a la situación de los futbolistas profesionales del FC Barcelona

La plantilla del FC envió un burofax al club, con la firma de la mayoría de sus jugadores, negándose a rebajarse el salario otra vez. Ahora, la AFE, la Asociación de Futbolistas Españoles, se ha puesto del lado de la plantilla azulgrana con un comunicado. El sindicato de futbolistas tiene claro que se está pretendiendo modificar sustancialmente las condiciones de trabajo de los jugadores, a los que brinda su apoyo ante la gravedad de los incumplimientos del club y sus defectos de forma. Así se pronuncia en un comunicado que dice lo siguiente:

"En relación al procedimiento de modificación sustancial de las condiciones de trabajo que el FC Barcelona ha iniciado en fechas recientes, como sindicato representante de los futbolistas afectados (todos los que tienen contrato profesional con dicho club), queremos manifestar lo siguiente:

Este procedimiento, en nuestra opinión, adolece de graves defectos de forma, por cuanto se ha conformado una mesa de negociación sobre las medidas a adoptar en la que los jugadores no están representados, ya que no han sido electores ni elegibles en las elecciones al Comité de Empresa de la entidad, no han sido miembros del censo electoral y por tanto no se encuentran representados por dicho comité. Es tan grave el incumplimiento en cuanto a la composición de la mesa negociadora que el propio Comité de Empresa ha comunicado al club que no ostentan la representación de los futbolistas. Es nuestro deber solicitar al club que dé marcha atrás a este proceso en los actuales términos e inicie, si lo estima necesario, una interlocución con el colectivo de los futbolistas profesionales, siguiendo los cauces legales establecidos en el art. 41 del Estatuto de los Trabajadores (ET).

Más allá de los graves defectos de forma respecto a la composición de la mesa del proceso de negociación, solicitamos al club que opte por la negociación de estas medidas en dos procesos diferenciados. Uno para los trabajadores con contrato laboral ordinario. Y otro para los deportistas profesionales sujetos a relación laboral especial. Sólo del análisis particularizado de la idiosincrasia tan especial de un colectivo como el de los futbolistas profesionales puede salir una solución acordada en el marco de este proceso.

Finalmente, el club no puede dejar de ser consciente de que este proceso, de llevarse a cabo en los términos planteados, conllevará la más que segura impugnación de las medidas que finalmente se adopten, con alto riesgo de nulidad, y el automático derecho a la extinción indemnizada del contrato de trabajo de los trabajadores afectados, en virtud de la aplicación del propio artículo 41 ET. Creemos que el club debe ser franco con sus socios y asumir ante ellos que estas medidas conllevarán una pérdida muy relevante del patrimonio del FC Barcelona.

Desde AFE seguiremos apoyando a todos los futbolistas profesionales del FC Barcelona y a todos/as aquellos jugadores que vean atacados sus derechos laborales y sindicales".

Cabe reseñar que, en las últimas horas, el FC Barcelona y los jugadores del primer equipo Gerard Piqué, MarcAndré Ter Stegen, Clément Lenglet y Frenkie de Jong han llegado a un acuerdo para la ampliación de sus contratos. Estos acuerdos se han cerrado tras semanas de negociación e incluyen una adecuación salarial temporal.