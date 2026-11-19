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La Confederación Asiática de Fútbol (AFC) nombró este jueves en Bangkok a Alireza Beiranvand Jugador del Año 2026. El iraní, de 34 años, hace historia: ningún portero había sido elegido antes el mejor futbolista del continente asiático. El centrocampista del Atlético de Madrid Lee Kang-in fue elegido AFC International Player of the Year por segundo año consecutivo.

Beiranvand acaparó los focos, especialmente durante el Mundial del pasado verano. Pese a las numerosas restricciones que afrontó Irán, entre ellas la prohibición de pernoctar en Estados Unidos, Team Melli terminó invicto la fase de grupos.

Beiranvand era el número uno indiscutible bajo los palos de Irán y demostró por qué se había ganado esa confianza. El guardameta brilló especialmente ante Bélgica, a la que sus siete paradas obligaron a conformarse con un 0-0 .

Tras el empate anterior contra Nueva Zelanda ( 2-2 ) y el dramático 1-1 del último partido ante Egipto, Irán se quedó a las puertas de la fase eliminatoria por diferencia de goles, pese a no haber perdido ningún encuentro.

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Beiranvand, que realizó un total de quince paradas en el Mundial, ya había sido nominado en 2019, pero entonces el premio fue para el catarí Akram Afif.

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Con su elección, Beiranvand se impuso a los candidatos saudíes Feras Al-Brikan y Salem Al-Dawsari y se convirtió, en la trigésima edición de los premios, en el primer iraní en ganarlo desde Ali Karimi en 2004.

Además de Beiranvand y Karimi, Khodadad Azizi (1996), Ali Daei (1999) y Mehdi Mahdavikia (2003) también se habían llevado antes el galardón individual para Irán. Beiranvand es, además, apenas el segundo portero nominado al premio, después del saudí Mohamed Al-Deayea en 1996.

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Beiranvand también ha firmado un año impresionante a nivel de clubes. Llevó al Tractor FC a los octavos de final de la Liga de Campeones de la AFC tras dejar su portería a cero en cinco de los nueve partidos. Con ello, el club igualó su mejor actuación histórica en la principal competición asiática de clubes.

En la competición nacional, El Muro de Persia solo se perdió tres partidos con el Tractor, que terminó segundo por detrás del Esteghlal FC en una liga interrumpida prematuramente por la guerra. Desde octubre de este año, el internacional en noventa ocasiones defiende la portería del Fajr Sepasi Shiraz.