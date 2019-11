La advertencia de Riqui Puig al Barcelona: "Si no tengo minutos, tendré que tomar una decisión”

"Es duro, porque el año pasado estaba en dinámica del primer equipo y este año no estoy participando tanto", dijo tras el Barça B - Andorra.

Riqui Puig, mediocampista del FC , ha enviado una advertencia este domingo al club catalán en clave de mercado. Si no tiene minutos, tomará una "decisión". Así lo ha manifestado después del encuentro que enfrentó al Barça B-Andorra, del que fue una de las figuras

“La es una categoría que es de paso, no todos los jugadores de la cantera quieren estar muchos años aquí, porque aspiramos a jugar en categorías superiores”, dijo en rueda de prensa posterior al compromiso.

Consultado sobre si se plantea salir del Camp Nou en enero, aseguró que “no, en teoría no, pero veremos”. “No cierro la puerta, pero es verdad que a mí me gustaría tener más minutos arriba, hay bastante gente y cuesta tener minutos arriba. Si no tengo ningún minuto arriba, tendré que tomar una decisión”, sentenció

Puig recordó que “no estoy entrenando tanto con el primer equipo esta temporada, el año pasado prácticamente estaba en dinámica del primer equipo, entrenaba con ellos y bajaba a jugar con el B. Pero son cosas del fútbol y hay que tocar con los pies en el suelo”.

“Tengo que coger minutos y experiencia y tengo la suerte de que en el B juego casi siempre. Es duro, porque el año pasado estaba en dinámica del primer equipo y este año no estoy participando tanto. Son cosas del fútbol y lo tengo que asimilar”.