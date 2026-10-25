¡La advertencia de Gio! El técnico del Feyenoord insiste en que el PSV, vigente campeón, sigue siendo el equipo a batir

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Giovanni van Bronckhorst, entrenador del Feyenoord, insistió en que el vigente campeón, el PSV, sigue siendo el favorito de cara a su decisivo duelo en la Eredivisie. Van Bronckhorst también habló de la armonía en el vestuario y de su larga relación con Peter Bosz, entrenador rival.

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El Feyenoord viaja a Eindhoven con el objetivo de ampliar su ventaja

El Feyenoord, líder de la Eredivisie, visita el domingo el Philips Stadium con la intención de ampliar a siete puntos su ventaja sobre el PSV, vigente campeón. El equipo de Giovanni van Bronckhorst llega en un gran momento en la competición nacional, pese a haber sufrido una ajustada derrota por 1-0 a domicilio ante el Real Betis en competición europea.

El club de Róterdam recupera al centrocampista Jakub Moder, que se ha repuesto de una lesión de rodilla de larga duración.

Van Bronckhorst también confirmó que una reciente disputa entre Anis Hadj Moussa y Sem Steijn durante un entrenamiento ha quedado completamente resuelta.

Van Bronckhorst considera favorito al PSV pese a sus bajas

Según NOS, pese a que el PSV afronta varias lesiones de larga duración de jugadores importantes como Jerdy Schouten, Van Bronckhorst insistió en que el club de Eindhoven cuenta con una plantilla de enorme profundidad. «Creo que el PSV es un equipo muy fuerte en este momento y tiene algunos problemas con jugadores que no están disponibles, pero estamos hablando de un equipo que ha sido campeón tres años seguidos», afirmó Van Bronckhorst.

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Cuando un periodista sugirió que un empate satisfaría al Feyenoord, el entrenador provocó risas en la sala de prensa: «¿Y tú a quién animas?».

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«Queremos ir a por la victoria en cada partido y así lo haremos desde el primer minuto», añadió.

El entrenador recuerda sus inicios y su relación con Peter Bosz

Van Bronckhorst recordó con cariño sus primeros años como jugador junto a Peter Bosz en el Feyenoord durante la década de 1990. «Peter siempre fue muy positivo conmigo; por supuesto, vio mi talento. Ya entonces vio que mi carrera podía ir bastante bien», recordó Van Bronckhorst.

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El entrenador del Feyenoord también elogió la trayectoria de Bosz en los banquillos de grandes clubes europeos. «Peter ha tenido una gran carrera; también ha entrenado a clubes muy grandes en el extranjero. Es un entrenador del que los entrenadores neerlandeses podemos estar orgullosos».

La lucha por el título marca el duelo de la Eredivisie

El destacado encuentro del domingo marcará el impulso en la lucha por el título neerlandés, en la que el Feyenoord busca afianzar su dominio.

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En Eindhoven se decidirá si el Feyenoord mantiene su impecable trayectoria a domicilio o si el PSV reduce la distancia a un solo punto.

Ambos entrenadores afrontan el duelo táctico con plena confianza en sus respectivas plantillas.