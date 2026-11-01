Danks gestiona la plantilla en un clásico caótico
El entrenador interino Aaron Danks volvió a dirigir al Bayern de Múnich en ausencia de Vincent Kompany durante el clásico del sábado contra el Borussia Dortmund, un duelo entre los dos primeros de la Bundesliga. El partido terminó en un dramático empate 2-2 tras el gol de Fabio Silva en el minuto 90.
El encuentro en el Allianz Arena pasó una fuerte factura física a la mermada plantilla del Bayern.
Danks se vio obligado a realizar varios reajustes tácticos por los problemas físicos surgidos durante el partido.
Tres lesiones golpean la rotación del Bayern
La lista de lesionados del Bayern creció considerablemente cuando Ismael Saibari y Serge Gnabry tuvieron que ser sustituidos en la primera parte. Saibari se lesionó al seguir la jugada tras un disparo suyo que había sido detenido, y Gnabry abandonó el campo cojeando minutos después.
Para complicar aún más las cosas, el extremo Michael Olise también fue sustituido en los últimos minutos tras recibir un golpe.
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Nathaniel Brown y Josip Stanisic tuvieron que entrar pronto para dar estabilidad al equipo.
Danks se muestra orgulloso de la ejecución táctica
Pese a las circunstancias caóticas, Danks elogió la disciplina táctica del equipo y su control general del partido. «Tenemos sensaciones encontradas. Estamos muy satisfechos con nuestra actuación, especialmente en la segunda parte. Controlamos bien el partido», señaló Danks.
«El Dortmund tiene un buen equilibrio defensivo, pero creo que hoy encontramos muchas maneras de crear ocasiones».
«Evidentemente, al final estamos decepcionados por no haber ganado, pero puedo decirles a los jugadores que la actuación fue muy buena. Hicimos muchas cosas bien», afirmó el inglés.
Un Bayern mermado se prepara para una prueba europea
El lateral Nathaniel Brown coincidió con Danks y admitió que las sustituciones tempranas complicaron la primera parte.
El Bayern conserva el liderato de la Bundesliga por delante del Dortmund gracias a la diferencia de goles.
El equipo bávaro centra ahora su atención en el partido de Champions League del martes, que disputará a domicilio contra el Atlético de Madrid.