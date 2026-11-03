La acción de Isak enciende la ira de una leyenda del Liverpool: duro ataque contra el VAR

Steven Gerrard descargó su ira contra la tecnología del videoarbitraje, después de que el clásico entre Liverpool y Arsenal viviera una jugada arbitral que provocó su indignación y le llevó a describir lo ocurrido dentro de la sala del VAR como un "bochorno absoluto", dirigiendo duras críticas al árbitro Stuart Attwell.

El minuto 21 de la derrota del Liverpool ante el Arsenal fue escenario de una polémica arbitral, después de que Jurrien Timber agarrara la camiseta de Alexander Isak dentro del área, en una falta clara que el árbitro no sancionó, y eso apenas cinco minutos después de que Kai Havertz marcara el gol de la victoria.

La situación llevó al entrenador del Liverpool, Andoni Iraola, a insinuar que animaría a sus jugadores a dejarse caer al suelo en este tipo de acciones, después de que el delantero sueco Isak prefiriera seguir jugando y no protestara al árbitro, pese a haber recibido la falta.

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Gerrard ataca al videoarbitraje por el penalti

Durante su intervención en el programa "The Overlap Daily", Gerrard mostró su profundo malestar por la no intervención de Attwell, responsable del videoarbitraje, en la jugada entre Timber e Isak.

El excapitán del Liverpool dijo: "La velocidad del centro, la manera en que se produjo la jugada y la reacción que la acompañó son cosas que pueden hacernos entender cómo el árbitro pudo pasarla por alto o pensar que no fue una falta grave, pero que una persona esté sentada dentro de la sala del videoarbitraje, rodeada de todas esas pantallas, y luego no logre ver la jugada, eso es un bochorno absoluto".

Y añadió: "Le agarró la camiseta durante mucho tiempo, y el árbitro tuvo tres o cuatro oportunidades para revisar la jugada y ralentizarla, además del gran número de cámaras que hay actualmente en los estadios. Lo que hizo Stuart Attwell fue muy malo".

El Arsenal puso fin a una espera de 14 años para volver a imponerse a su anfitrión, el Liverpool (1-0), este domingo por la noche, en la novena jornada de la Premier League, con un gol de Kai Havertz en el minuto 16.

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