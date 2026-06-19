L’Équipe desmiente a De Telegraaf: el Ajax podría pagar millones más por Henrique

El viernes por la mañana, Mike Verweij, de De Telegraaf, informó que el Ajax y el AS Mónaco habían acordado el traspaso de Caio Henrique por nueve millones de euros. Sin embargo, L’Équipe asegura que la cifra es mucho mayor.

El jueves por la noche, Foot Mercato informó del interés del Ajax en el lateral brasileño, quien desea jugar en Ámsterdam. Medio día después, Jordi Cruijff alcanzó un acuerdo con el Mónaco. Según Verweij, el costo sería de nueve millones de euros.

Sin embargo, L’Équipe asegura que la cifra asciende a 10 millones de euros, sin incluir primas.

Además, el Mónaco recibiría tres millones en variables y un 25 % de una futura venta. Así, la operación podría superar notablemente los nueve millones iniciales.

Ahora el Ajax debe acordar con el jugador un contrato hasta 2029 o 2030.

El jugador, que ha disputado cinco partidos con la selección brasileña, quiere jugar en el Ajax para volver a entrar en los planes del técnico Carlo Ancelotti.

Llegó del Atlético de Madrid en 2020 y, desde entonces, se ha consolidado en el Stade Louis II, donde ha jugado 211 partidos, marcado tres goles y dado 41 asistencias.