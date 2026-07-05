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Canada v Morocco: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Abdelmawgood Samir

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«L'Équipe» analiza el rendimiento de Marruecos antes de enfrentarse a Francia: en esta situación, se convierte en una «bestia feroz»

Francia vs Marruecos
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¿Es cauteloso el león del Atlas?

En un análisis táctico, el diario francés «L’Équipe» advierte a su selección del peligro que representa Marruecos, su rival en cuartos de final el jueves, y destaca que a los Leones del Atlas «nada les gusta más que los espacios abiertos y las jugadas rápidas y contundentes».

Bajo el titular «Marruecos, próximo rival de Francia en el Mundial, adora el fútbol, pero más los espacios abiertos», el diario analizó la victoria marroquí ante Canadá (3-0) en octavos y desgranó su proyecto.

«L’Équipe» destacó las dificultades de Marruecos en la primera parte, cuando cerca del 50 % del juego se desarrolló en su tercio defensivo a pesar de su dominio de la posesión (66,5 %), y solo realizó un disparo a puerta con un índice de peligro de 0,02. La publicación elogió la inteligencia táctica del seleccionador de Canadá, Jesse Marsh, quien cerró los espacios interiores y acorraló a los marroquíes en las bandas.

Tras los ajustes en el descanso, el verdadero Marruecos reapareció en la segunda parte, capaz de jugar en largo e imponer proximidad entre sus delanteros, con la brillantez de Ezzedine Ounahi, a quien el periódico describió como «un jugador con libertad que sabe cómo hacer daño en los espacios abiertos».

Además, es junto a Francia el equipo que más goles ha marcado en contraataque (tres) y el segundo más peligroso en transiciones rápidas, con 0,33 xG por partido.

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Además, advierte de que Marruecos podría perder a Ismail Saibari, del Bayern, lesionado ante Canadá, lo que, ironiza el diario, “no importará a los galos”, sobre todo porque el equipo de Didier Deschamps “se tambaleó” ante los rápidos cambios defensivos de Senegal, pese a ganar 3-1.

«L’Équipe» califica el duelo de “interesante” entre dos equipos que prefieren el juego abierto y advierte a Francia: debe vigilar el contraataque y frenar la velocidad marroquí.

Y sentenció: «Quitarle el balón a Marruecos puede ser su perdición; o le dejas la posesión o lo presionas y le das los espacios que adora».

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