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Kylian Mbappe ha pedido disculpas formalmente después de que una polémica broma sobre Mao Zedong, antiguo dirigente chino, provocara una fuerte reacción diplomática y comercial. Tras sus desafortunadas declaraciones, el delantero del Real Madrid vio rescindidos lucrativos contratos de patrocinio y La Liga se enfrentó a la suspensión total de sus retransmisiones en la región.

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Repercusiones comerciales por un meme en las redes sociales

La estrella del Real Madrid Mbappe se encuentra en el centro de una crisis diplomática tras reaccionar a un meme viral. En un vídeo que circulaba por internet, el delantero se burlaba de una imagen retocada en la que su rostro aparecía sobre el del antiguo líder del Partido Comunista Chino Mao Zedong. El francés se rio de la imagen y se refirió a la figura histórica como «un dictador chino».

El incidente tuvo graves consecuencias comerciales. La cadena pública China Media Group suspendió de inmediato todas las retransmisiones televisivas de LaLiga y retiró la publicidad protagonizada por el capitán de Francia. La cadena señaló la «conducta gravemente negativa» como principal motivo de la repentina suspensión.

Además, grandes empresas chinas rompieron rápidamente sus vínculos con el jugador. El fabricante de bebidas Dongpeng y el gigante lácteo Mengniu rescindieron con efecto inmediato sus lucrativos acuerdos de patrocinio y condenaron su comportamiento por considerarlo una ofensa a los sentimientos nacionales.

Mbappe y LaLiga piden disculpas formalmente

Ante el agravamiento de la crisis, Mbappe publicó una extensa disculpa en la que reconoció la gravedad de su error. «Durante una entrevista reciente, reaccioné a una imagen mía. Mi comentario fue desacertado y ahora entiendo que hirió a muchas personas en China y en las comunidades chinas de todo el mundo», declaró el delantero el martes. «Pido disculpas a todas las personas a las que hayan molestado mis palabras. No era en absoluto mi intención. Siento un profundo respeto por el pueblo chino y su historia. Lo lamento sinceramente».

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El presidente de LaLiga, Javier Tebas, hizo lo propio poco después, con el objetivo de proteger los intereses televisivos del fútbol español en la región. «Desde LaLiga, lamentamos profundamente las declaraciones de Kylian Mbappe que han causado malestar y ofensa en China», afirmó Tebas en un comunicado. «Entendemos el daño causado y, en nombre de LaLiga, deseo trasladar nuestras sinceras disculpas al pueblo chino. Durante muchos años hemos construido una relación de respeto, confianza y cooperación con China, sus autoridades, sus instituciones deportivas, sus operadores audiovisuales y millones de aficionados al fútbol español».

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Tebas se distanció tajantemente de las palabras del jugador y añadió: «No podemos permitir que una acción individual empañe esa relación o perjudique a los más de 20 clubes de nuestras competiciones profesionales y a millones de aficionados chinos. Estamos tomando las medidas a nuestro alcance y trabajando directamente con nuestros socios e interlocutores en China para superar esta situación. Nuestro compromiso con China, su pueblo y sus instituciones es firme. Una relación construida durante tantos años no puede verse dañada por un solo episodio».

Tabú cultural y tolerancia cero de las empresas

Las intensas repercusiones se deben a la especial sensibilidad cultural que existe en China, donde burlarse del líder fundador del país sigue siendo un firme tabú social. Antes del incidente, Mbappe contaba con millones de seguidores chinos en las redes sociales y recibía el apodo cariñoso de «Guigui», que se traduce como «Tortuga».

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Sin embargo, esa enorme popularidad desapareció de la noche a la mañana cuando sus socios comerciales se alinearon con el sentir del Estado. En sendos comunicados contundentes sobre el asunto, Mengniu y Dongpeng declararon que aplican una «política de tolerancia cero» ante cualquier acción o comportamiento que hiera los sentimientos del pueblo chino.

La polémica llegó incluso al ámbito diplomático, cuando una persona portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China se pronunció públicamente sobre la situación. Advirtió de que cualquier comportamiento que ofenda al país «se encontrará, naturalmente, con la oposición conjunta de todos los sectores de la sociedad china».

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Reparar una relación internacional dañada

Los responsables de LaLiga se enfrentan ahora a una carrera contrarreloj para recuperar los derechos de retransmisión en uno de sus mercados internacionales más lucrativos. El presidente Tebas tendrá que encabezar negociaciones con los medios públicos chinos para poner fin a la actual suspensión de las emisiones televisivas y evitar que los clubes de la máxima categoría española sufran perjuicios económicos.

Mientras tanto, Mbappe debe centrarse en reparar su dañada imagen internacional. Aunque anteriormente afirmó en una entrevista que los memes que lo representaban como un dictador mostraban «una falta de conciencia política y humana», ahora el delantero tendrá que hablar sobre el campo mientras el Real Madrid afronta sus campañas nacionales y europeas.