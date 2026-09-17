Kylian Mbappé: «Si quieres formar parte de la historia del fútbol, tienes que jugar alguna vez en el Real Madrid»

Kylian Mbappé ha repasado en una amplia entrevista con Diario AS sus dos primeros años al servicio del Real Madrid. El francés afirma, entre otras cosas, que en la capital española ha encontrado «más tranquilidad» y que quería «conocer otra cultura».

Mbappé llegó en el verano de 2024 como agente libre procedente del Paris Saint-Germain, donde, para gran decepción de, entre otros, el propietario Nasser Al-Khelaïfi, se negó a ampliar su contrato, que expiraba.

En España, por ahora suma 94 goles y 14 asistencias en 110 partidos. Esta temporada también ha empezado de forma excelente, con ocho goles y dos asistencias en solo siete encuentros.

Mbappé, que en el pasado ya era un gran aficionado del Real Madrid y del entonces jugador estrella Cristiano Ronaldo, asegura que el club de élite le sigue transmitiendo «la misma sensación que al niño que soñaba con jugar aquí».

«Esperaba jugar en el mejor club del mundo y recibir una cálida bienvenida de los aficionados del Real Madrid en todo el mundo. Cuando llegué aquí, ya tenía cierto estatus, pero cuando te conviertes en jugador del Real Madrid, alcanzas otro nivel, un nivel superior», cuenta Mbappé.

«Creo que si quieres formar parte de la historia del fútbol, tienes que jugar en el Real Madrid», continúa el delantero, que aquí ha encontrado «más tranquilidad». «Quería conocer una nueva cultura y adaptarme rápido a la cultura española. Por supuesto, todavía tengo que acostumbrarme un poco, pero creo que cada día va mejor».

«Aquí nunca he tenido un momento en el que me sintiera infeliz. Solo al principio, cuando no tenía casa propia. Si no tienes tu propio lugar, te sientes extraño. Siempre anhelas ir a casa, estar con tu familia. En cuanto tuve mi propio sitio, siempre fui feliz en Madrid y en España».

Mbappé también señala que el club, la ciudad y el país cumplen con sus expectativas. «Sí, al cien por cien. Ni un uno por ciento menos de lo que esperaba. Jugar cada semana en el Bernabéu es un privilegio. Tanto apoyo de los aficionados. En España he encontrado algo que no esperaba. Recibo apoyo de toda España. Aquí me siento realmente bien».

«Fue la primera vez que dejé mi país y fue un momento importante en mi vida. Estoy muy feliz de haber tomado esta decisión. Jugar en el Bernabéu siempre es emocionante por su estatus legendario y su historia. Cada partido es una nueva oportunidad», afirma Mbappé, que ya se centra en el domingo. Entonces está programado el siempre caliente derbi en el Metropolitano contra el Atlético de Madrid.



