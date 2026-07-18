Didier Deschamps se sentará este sábado por última vez en el banquillo de Francia. Horas antes del partido por el bronce del Mundial contra Inglaterra (23:00 h, hora de los Países Bajos), Kylian Mbappé le ha rendido un emotivo homenaje.

Juntos han logrado grandes éxitos: el Mundial 2018, la final de 2022 y ahora las semifinales.

Bajo su mando, Mbappé se ha convertido en una leyenda del Mundial: lleva ocho goles en esta edición y solo le falta uno para igualar a Lionel Messi (21 frente a 20).

«Hoy es tu último baile», escribe Mbappé, de 27 años. «Tú, que tanto nos has dado. Deberíamos haberte ofrecido un final mejor, pero no hemos estado a la altura».

«Es difícil encontrar palabras para expresar lo que has aportado en catorce años. Has sido una figura clave en el resurgimiento de este equipo. La gente no siempre ha valorado tu grandeza, pero el tiempo y la historia lo harán…»

«Gracias por dejarme representar a mi país en el escenario más grande. Me siento privilegiado de haber estado al lado de una de las mayores leyendas de Francia y guardo solo buenos recuerdos de todo lo vivido y logrado juntos».

«Te deseo lo mejor en tu nueva aventura y, una vez más, gracias por todo lo que has aportado a esta camiseta que tanto significa para nosotros», afirmó Mbappé. El capitán de Les Bleus disputará contra Inglaterra su 106.º y último partido internacional bajo las órdenes de Deschamps, quien pudo celebrar 64 goles de su delantero.

Deschamps, junto a Mario Zagallo y Franz Beckenbauer, integra el exclusivo club de quienes ganaron el Mundial como jugadores y como seleccionadores. Además, fue pieza clave en el Olympique de Marsella que en 1993 se convirtió en el primer equipo francés en ganar la Liga de Campeones.

En 2000 conquistó la Eurocopa batiendo a Italia en la final de De Kuip. Como capitán, fue el primero en alzar el trofeo, igual que en el Mundial 1998 celebrado en Francia.