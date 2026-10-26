Compartir Sigue a GOAL en Google

Jorge Valdano, exjugador y exentrenador del Real Madrid, se ha deshecho en elogios hacia Kylian Mbappé tras su decisivo doblete en el Clásico. El argentino destacó la enorme influencia del delantero francés y lo calificó de líder indiscutible del club después de que sus goles derrotaran al Barcelona en el Spotify Camp Nou.

Anuncios

Mbappe brilla en una victoria crucial en el Clásico

Mbappe se ha ganado los elogios de la leyenda del Madrid Valdano tras su actuación decisiva ante el Barça. El astro francés marcó la diferencia para que su equipo lograra una importante victoria por 2-1 ante su acérrimo rival en el Spotify Camp Nou.

Mbappe marcó dos goles en el esperado Clásico. Su actuación dominante y decisiva llamó de inmediato la atención de Valdano, que destacó la indudable influencia del delantero en sus compañeros.

Valdano destaca sus dotes naturales de liderazgo

En Movistar Plus Deportes, en el programa «La Casa del Futbol», Valdano explicó por qué el prolífico atacante ya es una figura central en el vestuario. Señaló que hay muchas formas de ejercer el liderazgo.

«Hay líderes técnicos, líderes emocionales, líderes sociales... Cada uno tiene su manera de liderar», explicó Valdano. «Un tipo que marca a un ritmo de un gol por partido, ¿cómo no va a ser un líder?».

Anuncios Anuncios

La inteligencia distingue al delantero francés

Valdano, que también jugó en el club en la década de 1980, profundizó en las cualidades que hacen tan influyente al jugador de 27 años. Subrayó que la inteligencia desempeña un papel fundamental a la hora de ganarse el respeto de una plantilla.

Related Topics

Primera División Partidos Sevilla vs Osasuna Movistar+

«Liderar es tener influencia, y quien marca goles tiene más influencia que nadie, ¿no?», añadió el argentino. «Mbappe es una persona muy, muy inteligente y lidera aunque no quiera, porque cualquier cosa que se le ocurra seguro que llamará la atención de sus compañeros».

Esa capacidad innata para atraer la atención también se ha hecho patente sobre el terreno de juego: el francés ya suma 14 goles y tres asistencias en solo 13 partidos esta temporada.

Anuncios

El Madrid mira ya a su próximo reto

Mbappe querrá mantener esta espectacular racha goleadora a medida que avance la temporada. El internacional francés intentará ampliar su cuenta de goles cuando el Real Madrid se enfrente al Racing Santander en la jornada de Liga de este fin de semana.