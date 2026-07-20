L'Equipe informa de una fuerte discusión entre el capitán Kylian Mbappé y Philippe Diallo, presidente de la Federación Francesa de Fútbol, antes del torneo. El motivo fue la discrepancia sobre las primas de los jugadores para el Mundial.

Diallo habría propuesto pagar primas solo a partir de las semifinales, lo que enfadó a las estrellas. Además, se disputó la inclusión de cámaras de frío especiales: los jugadores las pidieron, pero la Federación las facilitó a regañadientes tras las críticas del equipo.

Diallo justificó la medida con la política de austeridad de la Federación Francesa de Fútbol, pero los jugadores se sorprendieron al saber que la delegación viajó a Estados Unidos en primera clase por 120 000 euros, mientras que las familias apenas recibieron ayuda para asistir al torneo.

Francia: Zinedine Zidane podría sustituir a Didier Deschamps.

Tras perder el sábado el partido por el tercer puesto contra Inglaterra (4-6), el seleccionador saliente, Didier Deschamps, habló de un «entorno insoportable». También en lo deportivo, el Mundial acabó de forma decepcionante para Les Bleus, que en semifinales cayeron 0-2 ante la nueva campeona, España.

Tras 14 años al frente de la selección, Deschamps deja el cargo; Zinedine Zidane ya se prepara para sucederle.