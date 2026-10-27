Compartir Sigue a GOAL en Google

El delantero del Real Madrid Kylian Mbappe ha desatado un grave incidente diplomático después de que se hiciera viral un vídeo en el que bromea sobre una figura histórica china. La polémica ya le ha costado al internacional francés dos lucrativos contratos de patrocinio, y el Gobierno chino ha emitido una respuesta oficial ante las críticas.

Anuncios

Mbappe recibe una oleada de críticas en China

Mbappe se encuentra en el centro de una polémica internacional que se intensifica rápidamente. El delantero del Madrid ha perdido dos importantes acuerdos comerciales en China tras una reciente aparición en redes sociales que ofendió a los aficionados del país.

Las marcas chinas Dongpeng y Mengniu han puesto fin oficialmente a sus lucrativas colaboraciones con el internacional francés. La rápida reacción comercial se debe directamente a un vídeo emitido en el que el jugador reaccionó a una imagen del antiguo dirigente chino Mao Zedong.

El Gobierno chino emite un comunicado oficial

La situación ha pasado rápidamente de ser una polémica habitual en redes sociales a convertirse en un asunto diplomático de Estado. Las autoridades chinas se han pronunciado ya directamente sobre lo ocurrido y han defendido con firmeza la indignación generalizada contra el futbolista en todo el país. Guo Jiakun, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, habló extensamente sobre el incidente durante una rueda de prensa oficial celebrada el martes.

«Cualquier palabra o acto que hiera los sentimientos del pueblo chino provoca, naturalmente, el rechazo de toda la sociedad china», declaró Jiakun a los periodistas, según recoge MadeInFoot.

Anuncios Anuncios

El origen del vídeo viral

La polémica comenzó durante la emisión de un episodio del programa en línea «The Bridge». Durante el programa, se vio a Mbappe reírse de un montaje de internet muy manipulado en el que se había superpuesto su rostro al del antiguo dirigente chino.

Related Topics

La breve secuencia provocó de inmediato reacciones intensas y generalizadas en diversas plataformas de redes sociales chinas. Numerosos ciudadanos expresaron rápidamente su profunda frustración por lo que consideraron una enorme falta de respeto hacia una destacada figura histórica.

Se trata de un periodo especialmente difícil fuera del campo para el delantero estrella. El atacante terminó recientemente segundo en la última clasificación del Balón de Oro, pero ahora se enfrenta a un grave daño reputacional en uno de los mercados mundiales más lucrativos.

Anuncios

Cómo afrontar las consecuencias comerciales

Mbappe y sus representantes de relaciones públicas deben afrontar ahora con cautela las graves consecuencias de esta inesperada disputa diplomática. Perder el importante respaldo económico de gigantes empresariales como Dongpeng y Mengniu supone un duro golpe para el conjunto de sus acuerdos comerciales en Asia.

Está por ver si el jugador emitirá una disculpa pública formal para tratar de rebajar la creciente tensión. Por ahora, el delantero debe intentar mantener la concentración en el fútbol pese al intenso revuelo externo en torno a su marca. El Real Madrid espera que su atacante estrella siga ofreciendo buenos resultados sobre el terreno de juego mientras su equipo de representación trabaja sin descanso para limitar los daños fuera de él.