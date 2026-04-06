Kwakman se muestra muy duro con dos jugadores del Ajax: «¡Solo piensan en sí mismos!»

Kees Kwakman ha criticado a Sean Steur y Jorthy Mokio. Los dos grandes talentos del Ajax no causaron precisamente una buena impresión al analista en el partido contra el FC Twente del sábado por la noche.

El sábado por la noche, el Ajax se vio rápidamente con un 0-1 en contra en su propio Johan Cruijff ArenA. Mats Rots pudo recorrer todo el campo, tras lo cual Ramiz Zerrouki colocó el balón por detrás de Maarten Paes.





El Ajax recortó distancias gracias a Wout Weghorst, que culminó un buen ataque, pero finalmente acabó perdiendo. Sam Lammers cabeceó un balón hacia Bart van Rooij, que se quedó solo ante el portero y remató con habilidad.

En ESPN, Kwakman culpa a los dos jóvenes centrocampistas del segundo gol del FC Twente. Según el exdefensa del NAC y del FC Volendam, entre otros, uno de los dos debería haber seguido a Van Rooij.

«Si nos fijamos, por ejemplo, en el NEC, Kodai Sano y Nejasmic habrían hecho esa carrera», comienza. «Mokio y Steur solo están preocupados por sí mismos».

Ambos jugadores acaban de cumplir dieciocho años, pero, según Kwakman, esa excusa no es del todo válida. «Mokio debería haberlo visto venir hace tiempo. En el NEC todos lo ven y por eso les va tan bien», concluye.