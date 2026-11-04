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Kuopion PS vs. KAA Gent hoy en directo: ¿quién retransmite el partido por televisión y en streaming?

KuPS vs Gante
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Conference League

En la Conference League, el Kuopion PS se enfrenta al KAA Gent. Pero ¿quién emite o retransmite el partido hoy en directo por televisión y en streaming?

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Kuopion PS vs. KAA Gent: hora de inicio

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Conference League - Jornada 3
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El partido entre Kuopion PS y KAA Gent comenzará el 5 de noviembre de 2026 a las 18:45.

Kuopion PS vs. KAA Gent hoy en directo: ¿quién lo televisa y dónde verlo en streaming?

Los temas de la semana: ¿qué ha pasado con Kuopion PS y KAA Gent?

Kuopion PS llega a este partido con un balance de una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros oficiales. Su último partido terminó con una derrota por 2-0 ante AC Oulu en la Veikkausliga. En esos cinco encuentros, el equipo marcó cinco goles y encajó siete. Como dato positivo, destaca la victoria por 2-0 ante Vaasa PS, que demuestra que Kuopion PS es capaz de mantener su portería a cero.

KAA Gent suma dos victorias, ningún empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos. En el más reciente, el club perdió por 2-0 ante Lommel en la Jupiler League. Destaca especialmente la victoria por 4-0 ante RSC Anderlecht, que pone de relieve la capacidad ofensiva del equipo. En total, Gent encajó siete goles y marcó otros siete durante ese periodo.

KUP

KUP - Formulario

VPS
W2-0
BOR
L2-0
HJK
D2-2
GNI
D1-1
ACO
L2-0
Gol marcado (encajado)
5/7
Partidos con más de 2,5 goles
1/5
Ambos equipos marcaron
2/5
GNT

GNT - Formulario

AGF
W1-0
UNR
L3-3
BRA
L2-0
AND
W4-0
LOM
L2-0
Gol marcado (encajado)
8/7
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
1/5

Kuopion PS vs. KAA Gent: alineaciones

KuPS contra Gante alineaciones probables

Manager

  • M. Nuutinen

Kuopion PS vs. KAA Gent: estado de forma

KUP

KUP - Formulario

VPS
W2-0
BOR
L2-0
HJK
D2-2
GNI
D1-1
ACO
L2-0
Gol marcado (encajado)
5/7
Partidos con más de 2,5 goles
1/5
Ambos equipos marcaron
2/5
GNT

GNT - Formulario

AGF
W1-0
UNR
L3-3
BRA
L2-0
AND
W4-0
LOM
L2-0
Gol marcado (encajado)
8/7
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
1/5

Kuopion PS vs. KAA Gent: balance de enfrentamientos directos

Kuopion PS vs. KAA Gent: las clasificaciones

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
PanathinaikosPanathinaikosPAO
220072+56
W
W
2
LuganoLuganoLUG
220084+46
W
W
3
TrabzonsporTrabzonsporTRS
220062+46
W
W
3
BrannBrannBRA
220062+46
W
W
5
FC TwenteFC TwenteTWE
220051+46
W
W
6
MónacoMónacoASM
220051+46
W
W
7
St.-TruidenseSt.-TruidenseSTT
220030+36
W
W
8
Hajduk SplitHajduk SplitHAS
220031+26
W
W
9
BrightonBrightonBHA
211040+44
D
W
10
FC CopenhagueFC CopenhagueFCK
211052+34
D
W
11
Universitatea CraiovaUniversitatea CraiovaUCR
211042+24
W
D
12
MjaellbyMjaellbyMJA
211031+24
D
W
13
Borac Banja LukaBorac Banja LukaBOR
210132+13
W
L
13
AjaxAjaxAJX
210132+13
W
L
15
AtalantaAtalantaATA
21013303
L
W
16
BragaBragaBRA
210123-13
W
L
17
GanteGanteGNT
210112-13
L
W
18
FriburgoFriburgoSCF
210135-23
L
W
19
FC NordsjaellandFC NordsjaellandFCN
20203302
D
D
20
EgnatiaEgnatiaEGN
20202202
D
D
20
Riga FCRiga FCRIG
20202202
D
D
22
R.S. BelgradoR.S. BelgradoZVE
201145-11
D
L
23
CSKA SofiaCSKA SofiaCSS
201134-11
D
L
24
JablonecJablonecJAB
201123-11
D
L
25
FC MidtjyllandFC MidtjyllandMID
201112-11
L
D
26
AGF AarhusAGF AarhusAGF
201112-11
D
L
27
Pafos FCPafos FCPAF
201124-21
D
L
28
Heart of MidlothianHeart of MidlothianHEA
201113-21
L
D
28
Iberia 1999Iberia 1999IBE
201113-21
D
L
30
GetafeGetafeGET
201136-31
L
D
31
Kairat AlmatyKairat AlmatyKAL
201126-41
L
D
32
ThunThunTHU
200202-20
L
L
33
Lincoln Red Imps FCLincoln Red Imps FCLRI
200226-40
L
L
34
KuPSKuPSKUP
200226-40
L
L
35
Inter Club d'EscaldesInter Club d'EscaldesESC
200215-40
L
L
36
FK Kauno ZalgirisFK Kauno ZalgirisKZA
200218-70
L
L
Clasificación para cuartos de final

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