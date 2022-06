Kun Agüero explotó contra Roberto Tobar por el arbitraje en el Corinthians-Boca: "Sos un forro"

El Kun se lanzó en contra del árbitro chileno por el penal que le cobró a Marcos Rojo ante el Timão en Copa Libertadores. "Es un pedazo de salame".

Sergio Agüero no tuvo piedad con el árbitro Roberto Tobar a la hora de analizar el partido entre Boca y Corinthians, por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2022.

El Kun, sin filtro desde su canal de Twitch, explotó por el penal que el juez chileno le cobró a Marcos Rojo por una discutible infracción sobre Mantuan.

“Este árbitro a Marcos Rojo lo tiene cruzado. En la Selección le dijo de todo una vez. Siempre nos tiró al bombo este hijo de puta”, comentó el exManchester City recordando un duelo que dirigió el colegiado a Argentina.

Después, el otrora seleccionado con la Albiceleste lanzó: “¡¿Pero qué haces, árbitro?! Ahora que no juego más lo puedo decir: este árbitro es un forro. Siempre que nos dirigió con Argentina… es un pedazo de salame. Total, a mí ya no me puede decir nada. Sos un forro”.

No me quedó del todo claro lo que piensa el Kun Agüero sobre Tobar...pic.twitter.com/375WL7SAgD — Juampi Reynoso (@juampireynoso) June 30, 2022

Cabe recordar que el cruce terminó igualado en el Arena Corinthians por lo que la llave se definirá en La Bombonera. El duelo de revancha entre el Xeneize y el Timao está programado para el próximo martes 5 de julio. El equipo que resulte vencedor se verá las caras con el ganador de la serie entre Flamengo y Deportes Tolima.