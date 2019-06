Kubo: "La mentalidad de Chile es fuerte"

El tesoro nipón no se confía contra el bicampeón sudamericano de cara al debut de ambos en el Grupo C de la Copa América.

En la previa del Japón-Chile, el debut de ambos en la , desde las dos concentraciones repartieron elogios para su rival de turno. En la conferencia de los asiáticos tomó la palabra Takefusa Kubo, la nueva 'joya' del .

“Han sido el ganador en las dos últimas ediciones de la copa y su mentalidad es fuerte”, señaló el mediocampista de 18 años. “Yo solo tengo que expresar lo que sé en el juego, nada más. Sé que somos un equipo invitado, pero iremos por el triunfo”, agregó.

Sobre su comparación con Lionel Messi, culminó diciendo que “es algo para estar muy orgulloso y me honra, pero aún no estoy a ese nivel. Me quiero centrar en mejorar las habilidades que tengo ahora”.

"Kubo es un jugador de mucha calidad, por algo firmó en Real Madrid. es un equipo muy ordenado y rápido", fue la réplica de Arturo Vidal, que en la temporada 2019-20 bien podría jugar el clásico español contra Kubo.