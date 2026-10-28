Kroos lamenta la ausencia de Vinicius en el Clásico y da su opinión sobre el Balón de Oro

Toni Kroos, leyenda del Real Madrid, dio su opinión sobre la última victoria blanca ante el Barcelona en el Clásico y sobre lo que otorga al conjunto madridista la ventaja en los grandes duelos, antes de pasar a otro tema no menos importante: la carrera por el Balón de Oro, que terminó con la coronación de Harry Kane por delante de Kylian Mbappé y Lamine Yamal.

A través del pódcast EINFACH MAL LUPPEN, junto a su hermano Felix, la exestrella alemana elogió el trabajo realizado por José Mourinho al dirigir al Real Madrid hacia la victoria sobre el Barcelona por 2-1 en el último Clásico en el Camp Nou, considerando que el técnico portugués fue una de las principales razones del cambio de imagen que mostró el conjunto blanco en los últimos enfrentamientos ante su eterno rival.





Kroos afirmó que el Barcelona había impuesto su superioridad en los últimos seis o siete enfrentamientos entre ambos equipos, lo que hacía que los pronósticos se inclinaran hacia la continuidad del sufrimiento madridista antes del encuentro, sobre todo porque el Real Madrid había encajado muchos goles en esos partidos.

Sin embargo, Kroos consideró que el conjunto blanco se mostró esta vez con mayor valentía, tanto en el trato con el balón como sin él, y elogió su forma de organizarse y la presión que ejerció sobre los jugadores del Barcelona, que obligó a elementos como Pedri y Raphinha a cometer errores poco habituales.

Añadió que el Real Madrid se impuso en muchos de los duelos individuales y logró aprovechar los problemas del Barcelona cuando este no consigue imponer su habitual control sobre el desarrollo del juego.

Mbappé y Vinícius: un tesoro de incalculable valor

En su intervención sobre las capacidades ofensivas del Real Madrid, Kroos lamentó la ausencia de Vinícius Júnior en el Clásico, explicando que los espacios que dejaba João Cancelo a su espalda habrían brindado al extremo brasileño oportunidades para hacer daño al Barcelona, gracias a su velocidad y a su capacidad para aprovechar los espacios.

La estrella alemana también defendió el valor de Mbappé y Vinícius dentro del equipo, considerando que contar con jugadores de esa velocidad representa un tesoro y un auténtico regalo para los centrocampistas.

Kroos explicó que la dupla posee una velocidad que supera a los defensas en tres pasos, lo que convierte el pase hacia ellos en los espacios en un arma excepcional, y señaló además la buena sintonía entre Arda Güler y Mbappé.

Pese a sus elogios al Real Madrid, Kroos no ignoró la superioridad futbolística del Barcelona, pues consideró que el conjunto catalán es mejor en la posesión y en el control de los partidos, pero sufre cuando su presión no consigue recuperar el balón y se ve obligado a defender.

Kroos revela su opinión sobre el resultado del Balón de Oro

Al margen del Clásico, Kroos reveló su postura sobre la coronación de Harry Kane con el Balón de Oro de 2026, considerando que la competencia estuvo abierta de una forma sin precedentes, debido a la cercanía de niveles entre los candidatos y al gran impacto del Mundial a la hora de determinar la identidad del ganador.

La estrella alemana explicó que el torneo mundial adquirió un peso excepcional en la votación, señalando que, si se evaluara la temporada futbolística por sí sola, el georgiano Khvicha Kvaratskhelia habría sido su elección preferida, por ser el mejor jugador del mejor equipo de Europa, en referencia a los logros del Paris Saint-Germain.

Kvaratskhelia ocupó el sexto lugar en la clasificación final, después de contribuir a la coronación de su equipo con un triplete histórico, pero la selección de Georgia no se clasificó para el Mundial, algo que redujo sus posibilidades según la visión de Kroos.

El exjugador del Real Madrid consideró que Mbappé no habría ocupado ninguno de los cinco primeros puestos de no ser por su participación en el Mundial, y también opinó que Yamal habría tenido dificultades para llegar a los cinco primeros puestos sin la coronación de España con el título mundial.

Kane ganó sin campaña: un mensaje indirecto a Mbappé

Pero la declaración que más llamó la atención llegó cuando Kroos habló de la diferencia entre Kane y el resto de los candidatos, al señalar que el delantero inglés fue el único que no inició una campaña previa para ganar el Balón de Oro.

Esta postura cobra importancia ante la polémica que rodeó a Mbappé antes de la gala, después de que hablara abiertamente de su ambición de ganar el premio y entrara en debates mediáticos sobre si lo merecía.

En cambio, Kane resolvió la carrera tras marcar 73 goles con su club y con su selección durante la temporada 2025-2026, y contribuir a la coronación del Bayern Múnich con el triplete nacional, además de la llegada del equipo a las semifinales de la Liga de Campeones de Europa.



