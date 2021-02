Kroos: "¿Haaland o Mbappé? Los dos pueden ayudar..."

El alemán charló con la prensa desde Bérgamo. "Para mí, la Champions empieza ahora, son los partidos que queremos", dijo.

Toni Kroos (31 años) ha comparecido este martes en la previa del encuentro de mañana (21:00 horas, Movistar Liga de Campeones) contra la Atalanta. El alemán, especialista en un torneo que ha levantado en cuatro ocasiones, ha hablado sobre el estado de forma del Real Madrid y el resto de la actualidad blanca.

Muchas ausencias: "Como hemos hecho últimamente, hay que estar más juntos. Faltan jugadores importantes, muchos, así que hay que estar juntos. Los que estemos aquí tenemos que hacer un poco más cada uno. Lo hemos visto en los últimos partidos de Liga".

Potencial ofensivo de la Atalanta: "Queremos partidos más controlados, en general. Queremos el balón. Vamos a enfrentarnos a un equipo que juega de otra manera y nos tenemos que adaptar al partido, pero siempre intentando nuestro juego. Son octavos de Champions, fuera de casa, y seguro que será difícil. Como siempre, vamos a intentar hacer nuestro juego".

Las reacciones del equipo en los peores momentos: "Sabemos la situación. Es una final para nosotros. Para mí la Champions empieza ahora, son los partidos que queremos. Va a ser difícil, y no sólo por las bajas, sino porque es un buen rival, ataca muy bien. Va a ser importante para nosotros controlar su juego con balón, porque estoy seguro de que con balón nosotros también haremos algo".

Si es entrenador, qué dirá de jugar con Modric y Casemiro: "No quiero ser entrenador, pero diría en un futuro que ahora tenemos un buen momento; no sólo en el medio, pero ahí es donde se ganan o pierden muchos partidos. En estos partidos cada posición es muy importante".

Haaland o Mbappé: "Buena pregunta. Son dos muy buenos. Creo que los dos pueden ayudar a cada equipo por la calidad que tienen. El problema es que mañana no me van a ayudar y estoy muy concentrado en el partido de mañana. No es mi tema. Es una pregunta para Florentino".

Su liderazgo con y sin balón: "No es importante cómo me veo yo. Siempre intento decir mi opinión fuera y dentro hacer mi juego. Hay muchos que me ayudan, como Ramos o Modric. Son muchos años juntos. Creo que mi trabajo no cambia mucho por las bajas, siempre intento dar el máximo".

La importancia económica de la Champions: "Como quiero mucho a mi club, quiero todo lo mejor. Es normal. En todos los aspectos. Soy jugador y pienso primero en lo que puedo conseguir deportivamente, así que quiero tener éxitos. Si con esto ayudamos al club, mucho mejor".

Ritmo de partido: "El centro del campo es muy importante. Es lo que hacíamos y lo que hemos hecho últimamente. No siempre funciona, claro, es normal. Ningún centro del campo puede controlar cada partido durante diez años. Llevamos muchos años. Intentamos seguir así. Jugamos para eso, no para que digan que somos los mejores".

El porqué de las nueve bajas: "No soy la persona a la que preguntar esto. No suelo lesionarme, así que no te puedo decir. No vivo con los jugadores que están lesionados, no sé qué hacen en la rehabilitación tampoco, no conozco sus cuerpos, no sé si es mala suerte o porque tenemos muchos partidos... Lo que puedo hacer es cuidarme yo. Nos molesta mucho tener tantos lesionados. Los que estamos aquí tenemos mucha calidad y estamos muy motivados".

El nivel del fútbol español: "Sin duda, cada año cambian las cosas. Muchos años han ganado los equipos españoles en la Champions, también en la Europa League. Últimamente, un poco menos. Es normal porque después de los éxitos se cambian también jugadores y vienen peores tiempos. En la Liga es muy difícil ganar partidos; hace cuatro o cinco años ganábamos muchos 4-0 o 5-0, y esto ya casi no lo vemos".

A quién le centraría en una final de Champions con el Madrid para otra asistencia, a Haaland o a Mbappé: "A Benzema".

La referencia del Inter: "La Atalanta es un rival diferente. No tenemos mucha experiencia con el equipo de Bérgamo y vamos a intentar prepararlo de la mejor manera posible. No sabemos muchísimo, pero con los vídeos podemos preparar algo. Cuando nunca has jugado con un equipo es algo nuevo. Va a ser muy complicado".