Krabbendam tiene una gran noticia sobre el futuro de Hadj Moussa en el Feyenoord

Anis Hadj Moussa no se marcha del Feyenoord. Así lo aseguró el periodista que sigue la actualidad del club, Martijn Krabbendam, este miércoles en el Transfer Deadline Show de Voetbal International. El periodista Santi Aouna había informado previamente de que Al-Ittihad había presentado una oferta de 30 millones de euros por el atacante.

Krabbendam consultó al Feyenoord y subrayó que un traspaso, dadas las circunstancias, «no va a ocurrir». «No, no, Hadj Moussa no se va. Lo he comprobado con el Feyenoord. No hay nada de eso. Se lo he preguntado a la gente del Feyenoord y me dicen: comprueba bien la fuente. No va a pasar».

«Al-Ahli llegó al inicio de la ventana con treinta millones, pero Hadj Moussa no quería ir allí. Eso no siguió adelante. Vender en la última noche a tu único auténtico jugador diferencial, eso no lo va a hacer el Feyenoord», afirma con rotundidad el periodista que sigue al club, convencido de que el atacante seguirá en el Feyenoord.

Krabbendam señala que el Feyenoord ya ha vendido a Ayase Ueda y que no puede permitirse dejar marchar también a Hadj Moussa. «Ya has dejado salir por la puerta a tu máximo goleador. ¿Acaso ibas a seguir adelante con la temporada? Lo he comprobado con el Feyenoord. Si al final ocurre: don't shoot the messenger. Entonces me han mentido. Pero no lo hacen».

El Feyenoord no va a vender a un nombre importante poco antes del cierre del mercado de fichajes. «Simplemente es demasiado tarde. El Feyenoord ya está teniendo dificultades para fichar a un extremo izquierdo. Yo, sencillamente, no me lo creo. Ya están echando el freno. La noticia, en realidad, es que esta noche no llegará nadie más al Feyenoord».

Los clubes neerlandeses pueden fichar jugadores hasta el miércoles a las 23:59. Los clubes de la Saudi Pro League, como Al-Ittihad, pueden incorporar jugadores a la plantilla hasta el 6 de septiembre. Por tanto, es posible que el club saudí vuelva a la carga por el extremo.

Hadj Moussa ha sido relacionado en el pasado reciente con varios clubes. Entre ellos, Besiktas, Borussia Dortmund, Aston Villa y Sporting de Portugal, aunque no se cerró ningún acuerdo.

El extremo tiene contrato con el Feyenoord hasta mediados de 2030. El valor que actualmente le otorga Transfermarkt a Hadj Moussa es de 23 millones de euros.