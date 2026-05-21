Kraay se muestra entusiasmado tras el Willem II - FC Volendam y lo compara con un ex del PSV

Hans Kraay Jr. asistió el miércoles al Willem II-FC Volendam (1-2) en la Keuken Kampioen y se entusiasmó con un jugador visitante. «Hoy uno piensa: vaya, qué gran centrocampista», declaró a ESPN.

Kraay elogia a Gibson Yah, centrocampista del equipo de Rick Kruys: «Si hoy vas a ver a otro jugador y luego lo ves a él... Intercepta balones sin hacer entradas, lee bien el juego, tiene buena aceleración y da pases en profundidad».

Kraay añade que al Willem II le faltó un futbolista así y lamenta la derrota local por 1-2.

Eso sí, recuerda que el joven de 22 años suele lesionarse y ya se perdió varios encuentros la campaña pasada: «A menudo tiene pequeñas molestias y eso es una lástima para este Sangaré de Volendam».

Kraay lo compara con Ibrahim Sangaré, el excentrocampista del PSV que fichó por el Nottingham Forest en 2023 por unos 40 millones de euros.

Hace unos meses ya elogió a Yah, con pasado en el Jong FC Utrecht, y afirmó que se desenvuelve con facilidad en la segunda división.