Kraay está entusiasmado y llama tarde a la redacción para pedir imágenes de la figura del Ajax

Hans Kraay junior disfrutó este sábado de Julian Brandt. El analista y reportero de ESPN pidió expresamente a la redacción de Goedemorgen Eredivisie imágenes del precioso gol del alemán contra el Fortuna Sittard.

Brandt controló con el pecho un balón rechazado y, acto seguido, soltó una volea desde la frontal del área. Fue el 0-1 para el Ajax, que terminó imponiéndose por un contundente 1-5 en el sur de Limburgo.

Kraay llamó el sábado a las 23:30 a la redacción del programa matinal para pedir imágenes de Brandt. ''Tuve que llamar un momento a Frank Nagel. Mi fin de semana ya está hecho otra vez. Ya me da igual lo que pase''.

A continuación, el entusiasta Kraay describió el golpeo de Brandt. ''No hay nada brusco en él. Tampoco va a cien kilómetros por hora. Controla el balón con el pecho y dispara con la izquierda, aunque es diestro. Está hecho de una manera tan contenida y técnica. Creo que sabe exactamente lo que hace''.

Kraay también se mostró muy satisfecho con la actitud de Brandt fuera del campo. ''Después del partido le veo con nuestro compañero Cristian Willaert. No estaba satisfecho consigo mismo. ¡Eso me encanta!''

Por cierto, Brandt se mostró bastante comedido tras su precioso gol contra el Fortuna. ''Todavía no estaba muy contento con mi partido y había dado algunos pases imprecisos. No estaba contento y esto fue más un momento para mostrar mis sentimientos que para correr por ahí y celebrarlo con todo el mundo. De todos modos, no soy realmente el tipo de persona que celebra de forma exagerada''.

El centrocampista pidió a sus compañeros que eliminaran las pequeñas imprecisiones de su juego. ''Hoy salió bien. Pero puede que en el próximo partido encajes más goles. Entonces todo se vuelve bastante más difícil''.