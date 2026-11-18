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Kozo Tashima, presidente honorífico de la Asociación Japonesa de Fútbol (JFA), ha presentado oficialmente su candidatura a la presidencia de la FIFA para desafiar a Gianni Infantino. El dirigente, de 68 años, ha conseguido el respaldo necesario de cinco federaciones nacionales y se suma a una lista cada vez mayor de aspirantes que buscan reformar el organismo rector del fútbol mundial.

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Un desafío histórico por la presidencia de la FIFA

Tashima ha presentado oficialmente su candidatura a las próximas elecciones presidenciales de la FIFA. Es el primer candidato japonés que aspira a este prestigioso cargo. El dirigente, de 68 años, consiguió el respaldo imprescindible de cinco federaciones nacionales apenas unas horas antes de que venciera el plazo de presentación de candidaturas el miércoles. Cumplir este requisito fundamental le permite desafiar formalmente al actual presidente, Infantino.

Infantino aspira actualmente a ser reelegido para un cuarto mandato al frente del organismo rector del fútbol mundial. La votación decisiva tendrá lugar en el 77.º Congreso de la FIFA, que se celebrará en Rabat el 18 de marzo.

Promete transparencia y una gestión que inspire confianza

Tashima forma parte del Consejo de la FIFA desde 2015 y aporta una amplia experiencia a su campaña. El exinternacional con Japón y entrenador de categorías inferiores expuso una visión clara para reformar el organismo rector del fútbol mundial al anunciar su candidatura.

«Con un fuerte sentido del deber y determinación, asumiré este desafío para que la FIFA pueda convertirse en una organización más sana y que inspire más confianza», afirmó Tashima en un comunicado oficial de la JFA.

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Preguntado por sus objetivos, el dirigente de 68 años respondió: «Ante todo, creo que es fundamental establecer una gestión adecuada y ​garantizar que la transparencia se mantenga firmemente».

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Diallo y Vega se suman a la carrera

Tashima no es la única figura destacada que busca desbancar a Infantino. El presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), Philippe Diallo, se ha presentado como candidato de la UEFA , mientras que el excapitán de Suiza Ramon Vega también ha lanzado su candidatura.

Infantino se ha enfrentado a una creciente oposición interna en los últimos meses. Las tensiones se deben en gran medida a su intento fallido de incorporar inversores privados a una nueva entidad comercial de la FIFA , una iniciativa que obligó al dirigente suizo a disculparse ante el Consejo de la FIFA.

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Una difícil campaña antes de la votación en Rabat

El candidato japonés afronta una campaña difícil y compleja de cara a las elecciones de marzo. La Confederación Asiática de Fútbol (AFC) ya ha respaldado públicamente a Infantino, lo que supone un revés temprano para la base de apoyos regionales de Tashima.

Tashima y los demás aspirantes deberán superar ahora los controles formales de elegibilidad e integridad antes de poder figurar oficialmente en la papeleta. La secretaría general de la FIFA notificará después a todas las federaciones miembro los candidatos aprobados un mes antes del Congreso.