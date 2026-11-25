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Kozo Tashima ha prometido ejercer un único mandato de cuatro años si derrota a Gianni Infantino en las elecciones a la presidencia de la FIFA del próximo año. El dirigente japonés quiere reformar el proceso de toma de decisiones del organismo y ya ha hablado con el otro candidato, Philippe Diallo, sobre la posibilidad de unir fuerzas.

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Tashima promete presidir la FIFA un solo mandato

Tashima anunció el miércoles que ejercerá un único mandato si derrota a Infantino y se convierte en presidente de la FIFA. El presidente honorario de la JFA confirmó que dedicaría esos cuatro años a reformar el proceso de toma de decisiones del organismo rector del fútbol mundial.

Tashima anunció su candidatura a principios de este mes para enfrentarse a Infantino, criticado por un intento fallido de vender una participación en grandes torneos , entre ellos el Mundial. Las elecciones, previstas para marzo del próximo año, serán las primeras en las que Infantino tendrá un rival desde que accedió al cargo en 2016, tras ser reelegido sin oposición en 2019 y 2023.

La reforma de la gestión, prioridad de Tashima

En una rueda de prensa en Tokio, el dirigente de 69 años admitió que aún está elaborando su programa completo. Sin embargo, dejó claros sus plazos y sus principales objetivos.

«En cuanto a mi candidatura, quiero dejar claro que, incluso si gano, solo tengo previsto ocupar la presidencia durante un mandato de cuatro años», afirmó Tashima, según recoge Reuters.

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Añadió que su administración se centraría en «hacer los cambios necesarios en la gestión de la FIFA», especialmente en su proceso de toma de decisiones, para aumentar la transparencia de la organización.

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Una ruptura con la tradición de largas presidencias en la FIFA

El compromiso de Tashima de limitarse a cuatro años contrasta con la estructura de liderazgo tradicional de la FIFA. Desde su fundación en 1904, el organismo rector solo ha tenido nueve presidentes, seis de los cuales permanecieron en el cargo más de una década.

El francés Jules Rimet sigue siendo el dirigente que más tiempo ha presidido la organización: ocupó el cargo durante 33 años, entre 1921 y 1954. En 2015, el comité ejecutivo de la FIFA aprobó un programa de reformas tras un escándalo de corrupción que implicó a varios altos cargos y limitó a un máximo de 12 años el tiempo que una persona podía ejercer la presidencia.

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Posible alianza con Diallo antes de la votación de marzo

En la carrera por la presidencia también participa, junto a Tashima e Infantino, el presidente de la Federación Francesa de Fútbol, Philippe Diallo, que presentó su candidatura con el respaldo de la UEFA. Diallo declaró a principios de este mes que se pondría en contacto con Tashima para «unir fuerzas» y evitar dividir el voto contrario a Infantino. Tashima confirmó que ya ha hablado por teléfono con Diallo y que espera reunirse pronto con él en persona en Europa. Señaló que ambos van en la misma dirección y podrían colaborar si sus estrategias coinciden, aunque nuevas conversaciones también podrían poner de manifiesto sus diferencias.