Ibrahima Konaté, defensa del Real Madrid, rompió su silencio sobre la polémica generada por su aparición con una camiseta que portaba un mensaje de apoyo a la ciudad de Ceuta sin mostrar la frase completa, en un episodio que compartió con sus compañeros Kylian Mbappé y Vinicius Junior antes del partido ante el Elche en LaLiga el pasado mes de septiembre.

En la rueda de prensa que ofreció el martes, antes del encuentro frente al Leipzig en la Champions League, el defensa francés aclaró que en aquel momento no entendió lo que estaba escrito en la camiseta, antes de conocer los detalles de la polémica posteriormente, asegurando que es capaz de comprender ambos puntos de vista y subrayando su deseo de centrarse en el fútbol.





La camiseta de Ceuta: Konaté aclara su postura tras la polémica

El episodio se remonta al pasado 15 de septiembre, cuando los jugadores del Real Madrid y del Elche aparecieron con una camiseta que portaba la frase "Todos somos caballas", que significa "todos somos hijos de Ceuta", en una iniciativa de solidaridad con la ciudad española situada en el norte de África, tras una crisis relacionada con la llegada de inmigrantes a través de la frontera marroquí.

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Pero Konaté, Mbappé y Vinicius llevaron la camiseta de una manera que ocultó parte de la frase, lo que provocó una amplia polémica en España, especialmente al quitarse Mbappé y Vinicius la camiseta antes de completar el saludo tradicional entre los jugadores.

Konaté declaró: "Sinceramente, no entendí bien lo que estaba escrito en la camiseta. Después supe lo que ocurrió en Ceuta, y puedo comprender ambos puntos de vista".

Y añadió el defensa francés, evocando sus orígenes familiares: "Yo soy de Francia, pero mis padres son de África, y creo que hay muchos que viven la misma situación. Hay una parte de la historia con la que podemos estar de acuerdo, y otra con la que quizá no".

Y prosiguió: "Entiendo que hay que castigar a las personas que vienen y cometen cosas malas, pero en ese momento yo no entendía el mensaje. Estaba centrado en el partido, y mi postura fue quedarme en el medio. Vine al Real Madrid para jugar al fútbol, y si la gente no está contenta con mi postura, no pasa nada".

Mourinho posee un aura excepcional

Konaté habló sobre su relación con el entrenador portugués José Mourinho, asegurando que el foco del equipo está puesto en lograr victorias y competir por todos los títulos, sin entrar en cálculos prematuros sobre la conquista de la Champions League o LaLiga.

Dijo: "Mourinho posee un aura excepcional que no tienen muchos entrenadores. Cuando habla, todos lo escuchan y lo respetan".

También elogió a su joven compañero Yan Diomande, señalando que posee un gran talento pese a tener solo 19 años, y que trabaja con seriedad a diario, expresando su alegría por el nivel que ha ofrecido últimamente.

Asimismo, indicó que tuvo la suerte de contar con varios jugadores franceses en el vestuario, aclarando que Mbappé y Tchouaméni le hablaron mucho del Real Madrid antes de su incorporación, confirmando su alegría por jugar junto a ellos, y deseando el pronto regreso de Ferland Mendy por la necesidad que el equipo tiene de él.

Antes del Clásico

Konaté rechazó ocuparse del próximo Clásico ante el Barcelona, pese a ser consciente de su importancia, subrayando la necesidad de centrarse primero en el partido ante el Leipzig.

Dijo: "Si ganamos mañana, eso nos ayudará de cara al Clásico. Pero si nos centramos en el Clásico, no llegaremos a él en buenas condiciones. La prioridad es el partido de mañana, porque queremos ganar la Champions League".

El encuentro ante el Leipzig cobra una importancia especial para el defensa francés, que ya jugó en las filas del equipo alemán entre 2017 y 2021, antes de su traspaso al Liverpool, y posteriormente su incorporación al Real Madrid en el verano de 2026.

Konaté aclaró que tiene ganas de ver a sus antiguos compañeros, considerando que la victoria le dará al Real Madrid una buena oportunidad de terminar la fase de liga entre los ocho primeros puestos, que garantizan la clasificación directa a los octavos de final.

Konaté se queja de las decisiones arbitrales

En otro orden de cosas, el defensa francés señaló que al Real Madrid no le ha acompañado la suerte en algunas decisiones arbitrales desde el inicio de la temporada, asegurando que ha leído sobre el caso Negreira, pero subrayando que su cometido es jugar al fútbol y lograr resultados.

Dijo: "No hemos tenido suerte en las decisiones arbitrales", antes de aclarar que no quiere apartarse de su concentración en la competición dentro del campo.

También describió su primera experiencia con el Real Madrid como una que ha superado sus expectativas, asegurando que no tuvo dificultades para adaptarse, y que todos dentro del club le ayudaron a sentirse cómodo, subrayando que conquistar títulos sigue siendo el objetivo más importante ante el elevado nivel de la competición.