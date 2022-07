Koundé no viaja con el Sevilla a Lagos y el Chelsea sigue negociando su compra

El central no forma parte de la expedición que viaja con Lopetegui a Lagos, el Sevilla y el Chelsea negocian las variables con el sí del jugador.

Jules Koundé podría estar viviendo sus últimas horas como jugador del Sevilla. El club de Nervión y el Chelsea negocian su venta al club de la Premier League y como consecuencia directa de estas negocaciones, el jugador no viaja a Lagos (Portugal) para el stage de pretemporada que los sevillistas van a desarrollar en tierras lusas entre el 21 y el 29 de julio.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram sobre el Sevilla FC y recibe todo el contenido de Goal sobre tu equipo al instante en tu móvil

El Chelsea ha elevado en las últimas horas la oferta que ha presentado al Sevilla y se ha acercado a las pretensiones del club de Nervión para dejarlo salir. De todas formas, el acuerdo aún no está cerrando y las partes discuten las variables de la operación, ya que el conjunto sevillista quiere asegurarse recibir la mayor cantidad posible y acercarse a los 65 millones de euros en los que tasan al jugador.

El artículo sigue a continuación

Por su parte, según ha podido saber GOAL, el Chelsea negocia con el Sevilla contando ya con el sí del jugador, que incluso tendría planes de vivir en Londres en la casa que ha dejado libre Romelu Lukaku tras su marcha al Inter, una práctica muy habitual entre futbolistas, ya que la misma casa que Koundé tenía en Sevilla acogió a otros jugadores previamente.

Aunque la operación no está cerrada, el signo de que Koundé no viaje a la pretemporada indica que se están dando los pasos adecuados para que todo concluya con su marcha a Londres. No obstante, distintos medios catalanes insisten en que el Barcelona podría intentar un último esfuerzo por cambiar el signo de la negociación si activa a tiempo una nueva palanca económica para obtener ingresos e incluso el diario "Sport" asegura que Xavi ha intentado convencer al central francés para que espere al Barça.