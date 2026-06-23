Koulibaly se sincera: «¡Lo que hice es lamentable y doloroso!»

Kalidou Koulibaly, capitán de Senegal, admitió su responsabilidad tras la derrota 3-2 ante Noruega en la segunda jornada del Mundial 2026, que complica el futuro de su selección.

Criticado por sus errores defensivos, admitió no haber estado a la altura.

El capitán senegalés admitió a «SeneNews»: «Desperdiciamos algunas oportunidades; el fútbol de alto nivel se decide por detalles, y gana el que menos falla».

Y añadió: «Hoy he cometido muchos errores, lo cual es muy lamentable. Perder así en un Mundial es doloroso, porque no podemos permitirnos fallos en partidos como este».

Senegal suma dos derrotas en dos partidos y se queda sin puntos antes de la última jornada, lo que complica su clasificación.

Aun así, elogió la reacción del equipo en la segunda parte: «No nos rendimos pese a las circunstancias».

“A nivel mental el equipo respondió bien. Queríamos meternos de nuevo en el partido y recuperamos energía, pero no conseguimos el resultado que buscábamos”.

Sobre su sustitución en la segunda parte, reconoció que algunos jugadores, con Sadio Manéal frente, habían pedido el cambio al cuerpo técnico.

Koulibaly afirmó: «Nadie tiene el puesto asegurado en la selección. Si el entrenador decide sustituirme, es porque ha considerado que no estoy ayudando al equipo como se necesita, y eso es algo totalmente normal».

Además, habló de la lesión del portero Édouard Mendy, quien sufrió molestias en el ligamento interno de la rodilla; las pruebas médicas definirán su gravedad y tiempo de recuperación.

Pese a la compleja situación, el capitán se negó a rendirse y mantiene la ilusión de avanzar a la siguiente ronda.

«Seguimos creyendo; si no, tendríamos que volver a Senegal. Debemos ganar el último partido y luchar hasta el final», afirmó.

Koulibaly cerró señalando que el equipo puede reaccionar ante Irak pese a las críticas tras las derrotas contra Francia y Noruega.

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