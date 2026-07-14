Koulibaly reprende al presidente de la Federación: «No convirtáis a Senegal en el «hazmerreír» ante el mundo»

Kalidou Koulibaly, capitán de Senegal, criticó al presidente de la Federación, Abdoulaye Fall, tras una rueda de prensa en la que reveló detalles sobre el fracaso en el Mundial 2026.

A través de sus redes, el defensa publicó un mensaje contundente en el que pidió moderación y puso fin al ajuste de cuentas público iniciado por Fal tras la eliminación de los «Leones de la Teranga» en octavos de final contra Bélgica (3-2 en prórroga), pese a ir ganando hasta el minuto 86.

El exjugador del Nápoles italiano escribió: «¿De verdad tenemos que hacer el ridículo así ante el mundo entero? Pongamos fin a estas disputas personales que solo generan división. No echemos por la borda años de trabajo, sacrificio y progreso».

Val desata una bomba de relojería

En esa comparecencia culpó del fracaso a varias personas, entre ellas al destituido seleccionador Pape Thiaw.

«Algunos jugadores empezaron a controlar al entrenador. Se dieron cuenta de que quizá no nos atrevíamos a sustituirlos, a dar minutos a otros o incluso a convocarlos. El seleccionador, en su informe, insistió en que se le diera más protagonismo, ya que no había participado en este torneo», afirmó.

También cuestionó al médico del equipo, ginecólogo de formación, por considerar que su especialidad no se ajusta a las necesidades de la selección.

Koulibaly defiende la imagen de Senegal

Koulibaly, criticado por su estado físico en el torneo, mostró su malestar por la forma pública y humillante en que se revelaron las desavenencias internas.

Koulibaly capitaneó Senegal en los dos primeros partidos del Mundial pese a sus problemas físicos, pero fue suplente en los dos siguientes por su bajo rendimiento y luego se retiró del fútbol internacional.

Koulibaly añadió: «Hay muchos responsables. Todos debemos asumir nuestra parte con claridad y humildad, porque hoy sufren el fútbol y la imagen de Senegal».

Y concluyó con una advertencia: «Si seguimos así, el fútbol no avanzará, sino que retrocederá. Un consejo: el león puede caer, pero siempre se levanta».