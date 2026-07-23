El conjunto del Al-Hilal saudí recibió un fuerte impulso durante la pretemporada de cara al nuevo curso, en medio de la feroz competencia que le espera en todas las competiciones.

El Zaeem aspira a conquistar todos los títulos posibles, tras una temporada decepcionante en la que solo logró la Copa del Custodio de las Dos Mezquitas Sagradas, pese a la constelación de estrellas que posee.

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Los entrenamientos del Al-Hilal saudí, celebrados este jueves, presenciaron el regreso de Kalidou Koulibaly para participar con normalidad, después de superar las pruebas médicas en la zona de su lesión en el muslo.

Con este regreso, Koulibaly disipó todos los rumores que apuntaban a que el jugador sufría una lesión crónica, junto a las peticiones de la afición para prescindir del futbolista senegalés.

El defensa senegalés está vinculado al Al-Hilal mediante un contrato que se extiende hasta el final de la próxima temporada, pero hay informes que indican que el jugador solo estará en la lista asiática.



