El club turco Konyaspor sigue insistiendo en su intento de fichar a Imam Ashour, centrocampista del Al Ahly, en medio del deseo de la entidad turca de aprovechar la última plaza para incorporar a un jugador extranjero durante el actual periodo de fichajes.

La cadena turca "Yeni Haber" señaló que las negociaciones por el traspaso de Imam Ashour aún no han alcanzado un acuerdo definitivo, pero el Konyaspor no se ha retirado de la operación y mantiene su intención de fichar al jugador egipcio de 28 años.

Según la cadena, el Al Ahly insistió en un principio en obtener 8 millones de dólares, además de incentivos adicionales, antes de rebajar sus exigencias económicas, por lo que ahora se espera que la operación se cierre por 7,5 millones de dólares.

A pesar de no haberse alcanzado un acuerdo sobre los detalles finales de la operación, el Konyaspor sigue confiando en llegar a un entendimiento con el Al Ahly y cerrar el traspaso de Imam Ashour, que se ha convertido en el objetivo prioritario del club turco en el mercado veraniego.

Imam Ashour se había incorporado al Al Ahly procedente del Midtjylland danés, y durante el último periodo logró imponerse como uno de los centrocampistas más destacados del equipo, además de brillar con la selección de Egipto en el Mundial 2026.

La leyenda del fútbol egipcio Mohamed Salah ya se trasladó al Trabzonspor en el mercado actual, y si Ashour se une al Konyaspor, podríamos presenciar un duelo directo entre las dos estrellas de Egipto en suelo turco.

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