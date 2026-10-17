Kompany sufre una lesión ante el Leipzig: Eberl revela su situación para el duelo contra el Arsenal

Max Eberl, director deportivo del Bayern Múnich, reveló que el entrenador del equipo, Vincent Kompany, sufre un problema en el muslo, además de haber contraído un virus durante esta semana, lo que le impidió comparecer tras el partido ante el Leipzig, que terminó con una victoria aplastante del gigante bávaro (6-1), este sábado en el Allianz Arena, en el marco de la Bundesliga.

Por su parte, el diario alemán "Bild" informó de que Kompany sufrió un resbalón al salir del túnel en el encuentro contra el Leipzig, lo que le provocó una leve torcedura del pie.

El periódico añadió que el técnico belga tuvo dificultades para subir las escaleras con normalidad durante el descanso, por lo que tomó otro camino hacia los pasillos interiores del estadio a través de una de las esquinas.

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Eberl asumió la comparecencia en la conferencia de prensa posterior al partido en lugar de Kompany, y habló sobre la posibilidad de que el entrenador esté en el banquillo en el duelo contra el Arsenal, previsto para el próximo miércoles, en la tercera jornada de la Champions League.

Eberl declaró: "No hay nada que le impida estar con el equipo. Estuvo sentado en el banquillo, así que el problema no fue grave. No dirigió al equipo de forma directa desde la línea de cal; Aaron Danks y Rene Maric asumieron esa tarea, y eso demuestra la sintonía que existe entre los miembros del cuerpo técnico".

El director deportivo del Bayern Múnich agregó: "Supongo que no será un problema el miércoles (ante el Arsenal)".

El conjunto bávaro aspira a regresar a la senda de las victorias en el plano europeo, después de su sorpresivo empate como visitante ante el Viking noruego (3-3), en la segunda jornada de la Champions League.



