El técnico belga Vincent Kompany, director técnico del Bayern Múnich, reveló la lista de jugadores descartados de los planes del conjunto bávaro para la presente temporada, y confirmó que el club les comunicó oficialmente su decisión de forma clara y directa, en un paso que busca reestructurar el equipo antes del cierre del mercado de fichajes de verano.

Durante una rueda de prensa ofrecida por Kompany, el entrenador belga dio las últimas novedades sobre la actividad del Bayern Múnich en el mercado de fichajes, donde la conversación se centró en el proceso de reestructuración del equipo y en la identificación de los jugadores con los que no contará esta temporada.

Un trío descartado oficialmente

El entrenador belga confirmó que él y el club ya han informado a 3 jugadores de que no formarán parte de los planes del equipo esta temporada: el portugués João Palhinha, el neerlandés Sacha Boey y el español Bryan Zaragoza, quienes ya buscan activamente una salida del club bávaro antes del cierre del periodo de fichajes de verano.

Kompany afirmó en unas declaraciones claras: "Creo que es muy positivo que el club se comunique con claridad con los jugadores. Como exjugador, siempre habría deseado este tipo de sinceridad y claridad por parte de los clubes en los que jugué".

Y añadió: "El club ha emitido un comunicado claro y directo a los jugadores implicados, así que estamos completamente de acuerdo con este enfoque. Y lo más importante, es que los tratamos con pleno respeto y valoramos lo que aportaron al club en el pasado".

Pleno respeto pese a la difícil decisión

Kompany aseguró que el club seguirá tratando a los tres jugadores con respeto y total profesionalidad hasta que su futuro quede definitivamente resuelto, y señaló: "Seguiremos trabajando con ellos como de costumbre, con toda profesionalidad. Al tomar decisiones difíciles, hay que explicarlas de forma clara y directa a todos".

Y prosiguió: "Mientras el periodo de fichajes esté abierto, la situación es totalmente clara para todos, y después veremos qué ocurre, como en todo lo demás en la vida. Pero mi tarea principal es entrenar al equipo y prepararlo para la temporada de la mejor manera posible y alcanzar los objetivos marcados".