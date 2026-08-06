Kompany responde con firmeza a los rumores sobre Olise: no es asunto vuestro

El belga Vincent Kompany, entrenador del Bayern Múnich, respondió a los rumores en torno al futuro del francés Michael Olise, jugador del conjunto bávaro, especialmente tras su brillante actuación en el Mundial 2026.

Olise apareció de forma destacada en el Mundial 2026 y logró dar 7 asistencias de gol (una cifra récord) durante el recorrido de Francia, que terminó con la conquista del cuarto puesto.

Varios informes de prensa señalaron que el Real Madrid es uno de los principales interesados en los servicios de Olise e intentó ficharlo durante el actual mercado de fichajes de verano.

Kompany dijo en rueda de prensa este jueves sobre la posibilidad de la salida de Olise: "Nunca me han planteado este asunto".

Al ser preguntado el técnico belga sobre la disputa por la manutención de la hija que tiene con su exnovia Fatima Zohra Ben Brahim, añadió, según recogió la cadena "Foot Mercato": "La vida privada sigue siendo privada. No es asunto vuestro. Ahora está de vacaciones y se las merece".

Cabe señalar que Olise fue uno de los elementos más destacados del Bayern Múnich la temporada pasada y lideró al conjunto bávaro para lograr el triplete nacional, además de alcanzar las semifinales de la Liga de Campeones de Europa.