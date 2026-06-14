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Netherlands v Japan: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traducido por

Koman: «Japón es una gran selección y acepto el empate con deportividad»

Holanda vs Japan
Holanda
Japan
World Cup
R. Koeman
Países Bajos
Japón
EE. UU.

El entrenador holandés elogia la fuerza de los Samuráis

Ronald Koeman, seleccionador de Holanda, rechazó buscar excusas tras el empate 2-2 ante Japón en la madrugada del lunes, en la primera jornada del Grupo F de la fase de clasificación para el Mundial 2026.

Holanda se adelantó dos veces, pero Japón empató en el 88.

Tras el encuentro, Koeman declaró: «Al final del partido me sentí muy decepcionado; ir ganando dos veces y acabar empatando es frustrante. Pero, con tranquilidad, acepto el empate con deportividad».

Y añadió, según recoge la web «Foot Mercato»: «Japón es un equipo excelente, capaz de ganar partidos importantes, pero nosotros fuimos mejores; incluso sentí que nos tenían miedo durante gran parte del partido».

Y concluyó: «No se puede controlar todo en un partido. Quería ganar, eso da tranquilidad al equipo. Pero Japón es una gran selección, todo va bien y podemos seguir adelante; ahora es el momento de resarcirnos ante Suecia esta semana».

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En el Grupo F también están Túnez y Suecia, que jugarán más tarde.

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