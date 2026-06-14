Koman: «Japón es una gran selección y acepto el empate con deportividad»

Ronald Koeman, seleccionador de Holanda, rechazó buscar excusas tras el empate 2-2 ante Japón en la madrugada del lunes, en la primera jornada del Grupo F de la fase de clasificación para el Mundial 2026.

Holanda se adelantó dos veces, pero Japón empató en el 88.

Tras el encuentro, Koeman declaró: «Al final del partido me sentí muy decepcionado; ir ganando dos veces y acabar empatando es frustrante. Pero, con tranquilidad, acepto el empate con deportividad».

Y añadió, según recoge la web «Foot Mercato»: «Japón es un equipo excelente, capaz de ganar partidos importantes, pero nosotros fuimos mejores; incluso sentí que nos tenían miedo durante gran parte del partido».

Y concluyó: «No se puede controlar todo en un partido. Quería ganar, eso da tranquilidad al equipo. Pero Japón es una gran selección, todo va bien y podemos seguir adelante; ahora es el momento de resarcirnos ante Suecia esta semana».

En el Grupo F también están Túnez y Suecia, que jugarán más tarde.