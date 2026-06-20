Koman: «Cometí un error ante Japón... y la fuerza de Suecia no se limita a Jökersson e Isaac»

Ronald Koeman, seleccionador de Holanda, promete gestionar mejor el banquillo ante Suecia, en la segunda jornada del Grupo F, tras cambios poco efectivos en el debut.

La selección holandesa busca encarrilar su camino en el Mundial tras el decepcionante empate ante Japón, partido en el que Koeman eligió un planteamiento defensivo y encajó el 1-1 en el 89’.

Asume la responsabilidad y reconoce que no lograron presionar alto como pretendía.

En la rueda de prensa posterior, Koeman afirmó: «Los cambios no surtieron efecto y asumo la responsabilidad. Acepto las críticas».

Tras consultar a su cuerpo técnico, dejó claro lo que quería cambiar: «Deberíamos haber presionado más en zonas altas, pero no lo logramos, y ese mensaje debe llegar a los jugadores».

Ahora se mide a Suecia, que cuenta con la dupla ofensiva Viktor Gyokeres y Alexander Isak, autores de un gol cada uno en la goleada 5-1 ante Túnez.

Kumán destacó que este dúo está cuajando un torneo excepcional, pero advirtió a sus defensas de que no deben descuidar otras fuentes de peligro en el ataque sueco.

«Destacan por su velocidad y potencia, y tienen capacidad para marcar goles, así que nos centraremos en ellos, pero también en el resto del equipo sueco, que ha hecho un buen trabajo sobre el terreno de juego», afirmó Koeman.

Koeman confía en contar con el goleador histórico de la selección, Memphis Depay, quien arrastra molestias en el muslo y no brilló ante Japón.

Koeman concluyó: «Depay puede aportarnos mucho y siempre lo ha hecho; cuando lo necesitemos, estará en el campo».