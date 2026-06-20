Koman anuncia la baja de la estrella holandesa por una conmoción cerebral... y la incertidumbre rodea a De Jong

Ronald Koeman, seleccionador de Holanda, duda sobre la condición física de Frenkie de Jong para el partido del sábado contra Suecia, en el Grupo 6.

Además, la selección ya no podrá contar con el defensa Quinten Timber en el partido de Houston, tras sufrir una conmoción cerebral en un choque accidental con Teun Koopmeiners durante el entrenamiento.

«Sufrió un golpe que le causó una leve conmoción cerebral, así que se pierde este partido, pero quizá esté listo para el siguiente», explicó Koeman en larueda deprensa del viernes.

Además, Frenkie De Jong arrastra molestias en la parte baja del abdomen y su participación se decidirá mañana.

Holanda busca su primer triunfo en el Grupo F tras el 2-2 ante Japón.

Koeman reveló que habló con De Jong sobre lo que debe mejorar si juega, pues Suecia lidera el grupo tras vencer 5-1 a Túnez.

Koeman añadió: «Hablé con Frenkie tras el partido y creo que está haciendo muchas cosas bien».

«Tácticamente es muy inteligente, pero le he dicho que, en fase de ataque, debe subir más», añadió.

A veces se queda muy atrás, pero otras avanza gracias a su velocidad. Puede mejorar eso, tanto para él como para el equipo. Decir que hay que descartarlo sería una exageración».