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Está claro que el partido estuvo condicionado por la expulsión de Kolo Muani, pero condicionado no significa desvirtuado, porque la buena imagen del Como salta a la vista, y la mala imagen de la Juventus también.

El marcador final fue de 3-0 y, en conjunto, reflejó también la diferencia de nivel sobre el campo, aunque es cierto que el Como jugó con un hombre más. Pero el primer gol de Nico Paz llegó a balón parado, y ahí jugar con uno más o uno menos no cuenta.

Después, en la segunda parte, llegó la rendición de la Juventus en todos los aspectos, en el numérico, naturalmente, por la inferioridad; también en el táctico, porque la Juve no fue capaz de conservar el balón. La cuestión técnica depende del punto de vista, pero la Juventus debería haber intentado reaccionar un poco más.

Sí, pero ¿con qué jugadores? Porque Spalletti se quedó petrificado en el banquillo esperando a que pasara algo que no pasó. Solo con el 2-0 dio entrada a Conceicao, Alajbegovic y Ekhator para mejorar una situación que ya no tenía arreglo.

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Y así el Como acabó goleando, hasta llegar a dos cambios muy significativos: uno que mostró la superioridad manifiesta de Fabregas, que dio entrada a Papaccioli, un chico de 2008 que debutaba en liga. El otro fue un gesto desafiante, una muestra manifiesta... no sé cómo definirlo, cuando Spalletti dio entrada a Gatti a dos minutos del final. ¿Para qué?

¿Estamos seguros de que hay lucidez al interpretar el partido y también toda la situación de la Juventus? Os dejo la pregunta para que respondáis en los comentarios.