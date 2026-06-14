«Koeman transmite pánico cuando de repente empieza a jugar de delantero en la selección holandesa»

Valentijn Driessen y Mike Verweij, periodistas de De Telegraaf, prefieren a Donyell Malen como titular frente a Memphis Depay. En su podcast Kick-Off, aseguran que el seleccionador Ronald Koeman debería elegir a Malen para el debut mundialista contra Japón este domingo.

Koeman dijo el sábado en rueda de prensa que Memphis «podría ser titular», pero Driessen lo interpreta como una señal de que no lo será.

Lanzarlo directamente a la boca del lobo en el Mundial es imprudente, opina Driessen: «El torneo dura más que el partido contra Japón. Se puede empezar con Malen; necesita confianza».

“No es inteligente sentar a Malen ahora; podría perder confianza y luego lo necesitarás”, aconseja Driessen a Koeman.

Verweij coincide con Driessen: “Si pones a Memphis de inicio, puede explotar; lleva poco tiempo jugando”. Recuerda que el delantero del Corinthians estuvo dos meses lesionado.

Además, marginar a Malen afectaría su confianza y, como seleccionador, transmitirías nerviosismo si de repente pones a Memphis de titular», concluye Verweij, quien también cree que Malen debe actuar como segundo delantero el domingo ante Japón.

Malen no brilló en los amistosos ante Argelia (0-1) y Uzbekistán (2-1), pero se espera que sea titular en el Dallas Stadium de Arlington.