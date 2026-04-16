Koeman se muestra muy claro sobre las tarjetas rojas del FC Barcelona en la Liga de Campeones

Ronald Koeman está en Barcelona para promocionar la Koeman Cup, torneo de golf que se celebrará en mayo. Durante su visita, el seleccionador habla sobre Lamine Yamal y la aventura del Barça en la Liga de Campeones, club al que sirvió como jugador y entrenador.

Koeman admira a Yamal, quien no pudo ayudar al Barcelona a superar al Atlético en cuartos de final de la Champions. «Es un jugador fantástico a pesar de su edad. Será muy importante para el Barça, pues con sus cualidades puede decidir partidos».

«Es normal que asuma más el liderazgo, porque se siente importante. Con los años puede convertirse en un auténtico líder. Debe demostrarlo dentro y fuera del campo», aconseja al extremo, que acaba de cumplir dieciocho años.

El Barça no ganará la Liga de Campeones este año: su último título data de 2015.

«Ya han pasado muchos años. Y me parece extraño que un club como el Barcelona, con la plantilla actual y los años de Messi, lleve tanto tiempo sin ganar la Liga de Campeones. Hoy ganar un título nacional ya es difícil, pero la Champions lo es aún más», afirma Koeman, campeón de Europa en 1992, consciente de la dura competencia.

Sobre las rojas a Cubarsí y García, añade: «No culparía solo al árbitro; en ambas acciones la expulsión era posible».

«Los jugadores habían entrado en el área, así que fue tarjeta roja. Es algo exagerado, aunque entiendo la ira cuando estás en el campo o eres el entrenador o el presidente Laporta. Yo también lo pensé cuando era entrenador», concluye el seleccionador de Rusia.