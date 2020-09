Koeman: "Respeto mucho a Suárez, no soy el malo de la película"

El técnico del Barcelona habla claro sobre el mercado y el futuro de sus jugadores en la previa de su debut ante el Villarreal

RUEDA DE PRENSA

Ronald Koeman ofreció su primera rueda de prensa antes de un partido oficial al frente del . Su puesta de largo será ante un Villarreal que visita el Camp Nou con ganas de sorprender al cuadro azulgrana, que acaba de perder a Luis Suárez y se encuentra todavía a medio construir a falta de poco más de una semana para el cierre del mercado.

Debut ante el

"Puede ser que el Villarreal ya venga más rodado, pero nosotros estamos bien preparados. Hemos hecho mucho trabajo estas semanas y el equipo está preparado para salir fuerte mañana. Nos falta ritmo de partido porque hay equipos que ya han jugado dos partidos y eso puede ser una diferencia, pero hay que poner la energía en lo que tenemos en nuestras manos. Tenemos que concentrarnos en el trabajo que tenemos y preparar al equipo para el inicio de Liga"

Salida de Suárez

“Parecía que yo era el malo de la película y no es así porque después de mi llamada a Luis he demostrado el respeto por él como jugador y como persona. Ha entrenado al máximo desde el primer día. Le dije que puede ser que si se quedara fuera complicado que jugara, pero que si se quedaba, contaría con él. Son decisiones por parte del club. Antes de firmar por el Barça, el club pensaba en cambiar cosas y he apoyado esas decisiones. No es solo mía como entrenador, son decisiones como club también. Es el objetivo de cambiar el equipo y hay jóvenes que juegan muy bien. Con Luis nos respetamos y hablamos claramente sobre su futuro. Tuvo la oportunidad de irse al Atlético y le deseo toda la suerte del mundo".

"Es normal que un jugadores estén triste cuando un amigo suyo se va del club y todo lo que han vivido juntos. Pero lo importante para mí es la actitud de Messi en los entrenos. No he visto un entrenamiento sin intensidad. Ha demostrado en los entrenamientos del viernes y esta mañana, y lo va a demostrar en los partidos. No tengo ni una duda de Messi en ese sentido."

Riqui Puig

"Es verdad que Riqui tiene mucha competencia en su posición. No es verdad que yo no cuento con Riqui. Mañana está convocado y todos los convocados pueden jugar. No es un tema de dorsal, es tema de si está o no está. Pienso que los jugadores jóvenes tienen que jugar partidos. En el primer equipo o en el filial. Si Riqui o Aleñá deciden quedarse van a tener oportunidades y entrenamientos para demostrar que yo cuente con ellos con el rendimiento de cada jugador. Con Riqui como con otros jugadores".

Mercado

"El juego, sistema y presión va a ser diferente. En nombres, y jugadores, hay que esperar. Hay dos semanas más. A partir del 5 de octubre me puedes hacer de nuevo la pregunta cuando sea clara todo lo que tengamos. Buscamos siempre jugadores para mejorar al equipo. A nivel económico puede ser complicado y puede que no sea posible por el nivel financiero del club. Nada está descartado, pero solo hablo de los jugadores que están. El Barcelona está mirando jugadores para mejorar la plantilla, y es lo mismo que todos los años.”.

Ansu, imprescindible

"Ansu es imprescindible. Es un gran talento. Pocos jugadores a su edad demuestran el nivel del Barça. Tiene que aprender cosas. Hizo un gran partido con la selección. Es un jugador de futuro para el club. A sus edad ya tiene nivel para jugar en el primer equipo. Necesitamos todos los entrenadores que tenemos. Tenemos mucha gente arriba con mucha calidad. Ninguno puede jugar los tres partidos esta semana cada partido. Tenemos bastantes posibilidades de cambiar gente arriba y eso es muy bueno".