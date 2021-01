Koeman: "No sé si los jugadores cobran demasiado, el club ofrece contratos y ellos aceptan"

El técnico analizó como afronta su equipo los octavos de la Copa ante el Rayo Vallecano y fue cuestionado por los problemas económicos del club.

Ronald Koeman compareció este martes en rueda de prensa para analizar cómo llega su equipo al partido de los octavos de final de la ante el en el que podrá volver a contar con Lionel Messi tras cumplir su sanción.

No obstante, la comparecencia del técnico holandés acabó estando marcada otra vez por los problemas económicos del club después de que este lunes se hicieran públicas las cuentas del club con importantes pérdidas.

El rival: "El Rayo es un equipo de categoría inferior, pero es un equipo de Primera. Jugamos ante un equipo complicado, un estadio complicado y tenemos que estar muy concentrados. Es un momento importante de la temporada, estamos muy bien fuera de casa, decidimos un equipo fuerte para mañana. Sabemos que la Copa es el camino más corto para ganar algo".

Más equipos

La eliminación de Atlétido y de la Copa: "No creo que sea más fácil que no estén ni el Atlético ni el Madrid, porque hay otros equipos complicados. Es una ventaja para ellos porque no se desgastan, pero yo prefiero jugar cada tres días porque quiere decir que estás en las tres competiciones".

¿Cobran demasiado los jugadores?: "El Barça por el covid sufre mucho e influye en la situación económica del club jugar sin aficionados y también por la caída turística. Yo veo a los jugadores metidos en el trabajo y que no están preocupados por este tema. No sé si los jugadores cobran demasiado, el club ofrece contratos y los jugadores los aceptan. Todos hemos ayudado al club bajando el salario. No sé si es verdad si han cobrado y no puedo responder".

Vuelve Messi: "Leo tiene muchas ganas de ganar y de ganar títulos. Es un ganador y quiere jugar todos los partidos. Mañana les daré el equipo en la charla y hay que esperar hasta mañana para saberlo. Messi es una pieza clave en muchas cosas y ojalá que con su calidad ganemos partidos".

¿Le ha venido bien el descanso a Messi?: "Por un lado sí porque tuvo unas molestias pero tampoco ha sido mucho tiempo. Está con ganas, fresco y sin molestias. Necesitamos a Messi a su nivel para ganar cosas".

El calendario: "Hay que trabajar así. No hay entrenos para preparar cosas tácticamente, nos faltan días y tiempo. El partido es mayor con partidos por la noche porque llegamos muy tarde por la noche a casa".

Illaix: "Es importante que entrenen con el primer equipo para probar su nivel. A pesar de su juventud es uno de esos jugadores con lo que contamos. Si tiene posibilidad de que entre la convocatoria, lo haremos y eso le dice que está haciendo un buen trabajo. Es un jugador que tiene futuro aquí".

¿Le falta un Puyol?: "Jugadores como él siempre faltan. Cuando fui ayudante de Van Gaal estaba Puyol en el filial y le conozco bien. Es un jugador del club, de la casa y que siempre ha tenido mucho carácter y responsabilidad".

El artículo sigue a continuación

¿Pide evitar la prórroga?: “Nos gustaría pero para lograrlo hay que trabajar bien y mucho. Lo importante es pasar y si tiene que ser con prórroga, que sea así. Ojalá que pasemos antes pero hay que jugar bien”.

Araújo: "Hemos estado limitados con los centrales y ha demostrado que podemos estar tranquilos de tenerlo como central pero trabaja diariamente para mejorar. Si pensamos que tiene que descansar, lo hará pero pondremos al equipo que esté bien para jugar".

¿Es más importante la Copa por estar tan difícil ?: "Intentamos lucha por todas las competiciones que estamos jugando. Hasta que sea posible vamos a intentar a hacer lo imposible. La Copa es un torneo que jugamos para ganar y quiero ver esa mentalidad en mi equipo".