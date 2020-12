Koeman: "Messi debe decidir su futuro y algunos comentarios desde el club no nos ayudan"

El técnico holandés compareció en rueda de prensa algo molesto pos las últimas palabras de Carlos Tusquets sobre el argentino.

Ronald Koeman compareción en la rueda de prensa previa al encuentro contra el en Carranza. En ella, el técnico holandés se mostró enfadado por los últimos comentarios de Carlos Tusquets, presidente interino del FC hasta las próximas elecciones del mes de enero. En estas declaraciones, Tusquets aseguró que él hubiese vendido a Messi el pasado verano, ya que económicamente era lo mejor.

Las declaraciones no han sentado bien en un Ronaldo Koeman al que se le ha notado molesto. "Sabemos la situación de Leo Messi, los comentarios de fuera no me interesan, si vienen del club no nos ayudan. Los comentarios de fuera no los puedes controlar, los de dentro es diferente. Respeto las opiniones, pero Messi debe decidir su futuro y no me gustan los comentarios en ese sentido", dijo el preparador holandés.

No quiso entrar a valorar las palabras de Neymar, en las que aseguraba que quería volver a jugar con Messi, aunque reconoció que no le importaría tenerlos juntos en el FC Barcelona. "Como club tienes que intentar tener a los mejores jugadores aquí. No me gusta hablar de caso individuales, pero como jugador, como entrenador y como culé quieres ver a los mejores en tu equipo. Y si los dos acaban en tu equipo, mucho mejor".

El técnico tiene muy claro que el está muy fuerte en estos momentos y que ellos no deben perder más puntos. "El Atlético gana sus partidos, encaja pocos goles, la temporada es larga, pero nosotros no podemos perder más puntos y hasta final de año hay que ganar todos los partidos".

El artículo sigue a continuación

Con respecto a nombres propios, Koeman habló de Braithwaite y Dembélé, y también tuvo tiempo para hablar de fichajes, aunque no quiso entrar a valorar nombres. "Braithwaite es un '9' que alarga el campo, tiene profundidad, hace un trabajo que los demás pueden aprovechar. De momento hay que aprovecharle porque está muy bien y tiene efectividad. Dembélé ha mejorado físicamente desde principio de temporada, poco a poco va cogiendo más confianza. Está alegre, se nota que está contento. Estoy muy contento con su rendimiento, seguimos trabajando para mejorar cosas con él", dijo sobre los dos futbolistas que más están irrumpiendo en el equipo en las últimas semanas.

"Es demasiado pronto para hablar de fichajes. Recuperamos a Araujo, Umtiti está cerca. En enero veremos cómo está la plantilla y se hablara con el presidente nuevo. También depende si hay dinero o no", dijo con respecto a los fichajes.

Por último, Koeman también valoró la mejoría de Griezmann en los últimos encuentros. "Griezmann es un gran jugador que puede jugar en diferentes posiciones. El cambio no es sólo porque juegue en otras posiciones o juegue Braithwaite, sino por la confianza. Ha tenido momentos difíciles pero al final trabajando en los entrenamientos consigues al final que se vea en el campo".