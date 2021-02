Koeman: "Estoy muy decepcionado, incluso más que el último martes"

El entrenador del Barcelona, visiblemente molesto, habló luego del empate frente al Cádiz.

Ronald Koeman habló en rueda de prensa luego del empate frente al Cádiz. El entrenador holandés tocó varios temas y dejó más de un título para analizar.

El estado de ánimo: "Es decepcionante, este tipo de partidos se tienen que ganar y no lo hicimos. Es una gran oportunidad perdida después de la derrota del Atlético de Madrid. Es una gran decepción. Estoy muy, muy decepcionado, más que el pasado martes. No podíamos dejar escapar los dos puntos. Estamos decepcionados. No me gusta culpar a los jugadores de forma individual. No estuvimos a la altura en ataque y hay que defender diferente. Por calidad, debíamos ganar".

El juego del Cádiz: "El problema es que el resultado era muy corto y ellos podían igualar en cualquier momento, como ha pasado. Le dejas opciones de empatar en los últimos minutos. Si no matas el partido y no marcas el segundo, ellos siempre pueden marcar... Nos ha costado crear oportunidades porque ellos estaban atrás y no había espacios. Nos faltaba frescura arriba".

La oportunidades en LaLiga: "No está más complicada que antes. Ningún equipo es imbatible ni va a ganar todos los partidos. Hay opciones todavía. Pero hemos dejado escapar dos puntos importantes para hacer algo más".

El penalti de Lenglet: "He visto la imagen rápidamente y creo que es dudoso, pero se puede pitar. No sé si el defensa, Lenglet, deba arriesgar para ir a por el balón. Tal vez no".