Koeman está harto de las críticas: «Soy Ronald Koeman, he entrenado a los clubes más importantes…»

Ronald Koeman afirma que en los Países Bajos somos demasiado pesimistas con la selección, según declaró a la NOS. Por eso, no cree que las críticas que recibe estén siempre justificadas.

«Sí, tengo muchas ganas», afirma Koeman en su charla con Joep Schreuder sobre el Mundial. «Debemos crear un buen ambiente, porque a veces falta positividad en los Países Bajos. ¿Que si me molesta? Sí, somos demasiado negativos».

Schreuder le recuerda que muchos lo critican por «poco arriesgado». «La gente puede pensar lo que quiera —replica Koeman—. A menudo es solo una etiqueta. A otros técnicos se les acusa de ser siempre ofensivos, pero tampoco es para tanto».

«Pegamos etiquetas con facilidad», suspira. «Soy Ronald Koeman, el seleccionador, he dirigido a los clubes más grandes. No se logra eso dejando que tus equipos jueguen sin arriesgar. Así que no estoy de acuerdo».

Además, muchos cuestionan sus convocatorias. Ahora prepara la lista de 26 para el Mundial, que anunciará el miércoles. La recuperación de Memphis Depay, Jurriën Timber y Justin Kluivert añade emoción.

«No deben ser muchos. En una lista de 26 puedes llevar a uno o dos con menos ritmo, pero sin referencia porque aún no han jugado un partido completo. Afortunadamente, aún tenemos unos días», concluye Koeman con calma.

Además, el seleccionador nacional reflexiona detenidamente sobre el carácter de los jugadores que incluye en su convocatoria. «Estamos codo con codo todos los días, así que se necesita a chicos que acepten su papel. Si no juegan, o no salen como suplentes, queremos que sigan aportando energía. No queremos que eso nos cueste energía».