Koeman: "Es una falta de respeto lo que está haciendo el PSG con Messi"

El técnico del Barcelona se ha 'mojado' sobre la situación y las palabras constantes que tiene el cuadro parisino con el argentino.

Ronald Koeman, técnico del FC Barcelona, ha comparecido en rueda de prensa tras el duelo ante el Granada y ha estallado tras las palabras de Di María, en las que el argentino afirmaba que había "muchas posibilidades" de que el '10' fichase por el PSG.

Koeman, muy claro con el PSG

"Es una falta de respeto lo que está haciendo el PSG con Messi. Sobre todo, por no calentar más el partido que tenemos contra ellos en Champions. No me gusta que hablen tanto de un jugador que todavía es del Barça".

Reivindica a Jordi Alba para la selección

"Jordi Alba es un hombre muy clave en nuestro juego. Está dando asistencias y hoy ha marcado un gol clave. Creo que volverá a la selección. Lo de Sergi Roberto es una lástima, lo queremos recuperar, es importante para varias posiciones en el equipo", afirmó.

Optimista con la Copa

"Ganar la Liga, la Champions y la Copa, no lo creo posible, hay que ser realista, pero el carácter que hemos demostrado hoy es un paso gigante para estar en las semifinales y poder aspirar a ganar la Copa".

El técnico, positivo tras el partido

"Partidos y resultados así nos ayudan a tener ambiente y fuerza. Hemos demostrado en el partido de hoy, con muchas cosas en contra. Estamos en el camino, son momentos muy importantes para la temporada", expresaba el entrenador azulgrana.