Koeman: "Es complicado ganar LaLiga, hay que ser realistas"

El técnico holandés no quiere pensar en la Supercopa y únicamente tiene la mirada fija en el partido ante el Granada.

Ronald Koeman compareció ante los medios en la previa del encuentro que el FC disputará ante el en Los Cármenes. Para el técnico, el encuetro ante el cuadro nazarí es capital, ya que un nuevo tropiezo podría ser definitivo en las opciones blaugranas por . De hecho, el técnico no quiere saber nada de la Supercopa hasta que pase el encuentro ante los andaluces.

"No podemos perder más"

"Es otro partido y no podemos confiarnos del resultado del otro día. Sabemos que si no estamos a nuestro nivel, cualquier contrario nos puede complicar. Hay que ser humilde y hacer las cosas bien, con y sin balón. Lo mejor es ir partido a partido. No estamos en una situación para pensar en la Supercopa cuando nos falta jugar mañana. Nuestra situación en LaLiga nos obliga a hacer el máximo para ganar. Lo que venga después de mañana, ya veremos. Hay que preparar bien el partido. Sabemos que había una semana fuerte, con tres partidos fuera, y antes habíamos perdido bastantes puntos. Tenemos que recuperar y es una señal que todavía podemos. No estamos en una situación en la que podamos perder más. Es una presión altísima para el equipo. No podemos perder", aseguró el técnico,

LaLiga está muy complicada

"Yo siempre miro al equipo que va primero si quieres ganar el campeonato. Es complicado porque el Atlético ha estado fortísimo en LaLiga, marca y gana partidos. Estamos en una situación en la que no podemos perder muchos puntos más. Hay que ser realista".

¿Pedri a la ? Koeman pide paciencia

Sobre Pedri, la sensación del equipo en estos momentos, el holandés sigue con su discurso de tener paciencia con él. "Podemos decir muchas cosas positivas de la trayectoria de Pedri. Nadie esperaba que un chico de su edad jugara casi todos los partidos. Se lo merece. Los jóvenes siempre tienen altibajos y hay que ver cómo sigue su evolución, pero no tengo dudas que seguirá mejorando. Tiene que demostrar este nivel por más tiempo. No hay que ir rápido".

"El Cornellá mereció ganar al Atlético"

Con respecto al sorteo de Copa, Koeman tiene claro que hay que tener mucho cuidado con el Cornellá, equipo que ya sorprendió al . "Mereció ganar al Atlético de Madrid. Un equipo modesto tiene más motivación y es un toque para nosotros. Es una eliminatoria bonita, no tenemos que viajar y habrá que adaptarse a las circunstancias del campo. Podemos ver los informes del Barça B, que jugó hace poco contra ellos, pero primero hay otros partidos en los que tendremos que dar el máximo".

"Messi ha hecho el máximo para el equipo"

El técnico volvió a tener un nuevo guiño con Messi, con el que se muestra contento y asegura que siempre da el 100% por el equipo. "Messi es un ganador, un jugador que le gusta entrenar y jugar. Como yo, estoy cabreado si pierdo. Leo desde el primer día que volvió ha hecho el máximo para este equipo. En el último partido nos ayudó mucho para ganar el partido. Tampoco es normal que marque cada día tres goles".

"Queremos mejorar la plantilla"

Sobre la posibilidad de nuevos fichajes, Koeman se mostró categórico y espera poder reforzar la plantilla, aunque es consciente de las dificultades económicas por las que atraviesa el club. "Para el futuro a corto plazo es importante. Queremos mejorar la plantilla y todavía pienso que algunas posiciones necesitan más competencia y efectividad. Así pienso yo, pero entiendo la situación del club. Si no es posible, no es posible y esperaremos al año que viene".